لابورتا: محبط لغياب شخصية برشلونة.. ومعايير "لا ليجا"صارمة

يشعر خوان لابورتا رئيس برشلونة بحالة من الإحباط عقب الطريقة التي ختم بها فريقه منافسات الموسم الحالي.

واحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة بفارق أقل 13 نقطة عن ريال مدريد بطل المسابقة.

كما خرج النادي الكتالوني من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوربي وكأس ملك إسبانيا خال الوفاض خلال الموسم الحالي.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة " لاسبورتيو دي كاتالونيا": "لقد عانيت بقدر تشافي أو أكثر من هذا النقص في الشخصية، لقد كانت خيبة أمل كبيرة".

وأضاف " أدرك أننا عانينا من إصابات وأن في مرحلة ما كانت لدينا فرص، لكنني أعتقد أن الخسارة أمام قادش ورايو فاليكانو وفياريال على أرضنا كانت ضربة قوية لنا".

وخاض برشلونة خلال الموسم الحالي بالدوري الإسباني 38 مباراة فاز في 21 وتعادل 10 وخسر 7 مباريات.

كما أوضح لابورتا موقف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ومدى العقبات التي تواجهه.

وقال لابورتا خلال تكريم فريق السيدات بنادي برشلونة: "التعاقدات؟ نحن نفعل ما في وسعنا لأن الأمر صعب وليس لدينا أي تواطؤ أو دعم من رابطة الأندية".

وتابع: "معاييراللعب النظيف صعبة للغاية مقارنة بمعايير البلدان الأخرى، هذا الأمرعائق يتعين التغلب عليه. علينا محاولة القتال لجعل الفريق أكثر تنافسية".

وارتبط برشلونة خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع عدد من اللاعبين على رأسهم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ لكن القواعد المالية للعب النظيف ستحدد مسار النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات وفقا لخوان لابورتا.

اقرأ أيضا:

نجم سلة الزمالك: فضلت الأبيض على أمريكا

عودة رباعي الأهلي بعد التعافي من الإصابة

إنجاز تاريخي جديد لميار شريف

حجازي: نستحق لقب الدوري السعودي