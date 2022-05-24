مؤتمر مورينيو قبل مواجهة فينورد: أشعر بنفس شعور أول نهائي

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما أن خبرته السابقة في النهائيات الأوروبية لن تفيده غدا الأربعاء أمام فينورد.

وسيخوض الجيالوروسي أول نهائي أوروبي منذ 31 عاما في نهائي دوري المؤتمر أمام فينورد في تيرانا عاصمة ألبانيا.

وقال مورينيو على هامش المؤتمر الصحفي: "التجربة لا تساعد، على عكس ما اعتقدت، أشعر بنفس الشعور كما في أول نهائي لي، ربما تكون هذه طريقتي في التحضير للمباريات ".

أخبار متعلقة
مورينيو: حكموا بنهايتي مبكرا مثلما فعلوا مع أنشيلوتي.. مانشستر يونايتد رفع توقعاته أكثر مما يلزم مورينيو: نهائي دوري المؤتمر سيكون الأهم في مسيرتي مورينيو: حزين على أوكرانيا مثل سوريا وفلسطين.. تشيلسي سيبقى دائما تشيلسي أرتيتا على طريقة مورينيو: إذا تحدثت سأتعرض للإيقاف

وأضاف "وصلنا إلى نهاية الموسم بنهائيين، الأول أعطانا ما نستحقه وهو اللعب في الدوري الأوروبي".

وأضاف "الآن يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء المهمة الثانية والفوز بلقب دوري المؤتمر".

وتأهل الجيلوروسي بالفعل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل بفضل فوزه 3-0 على تورينو يوم الجمعة الماضي.

وأنهى روما موسمه في المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي.

ولم يفز ذئاب العاصمة بأي لقب منذ عام 2008، عندما رفع كأس إيطاليا تحت قيادة لوسيانو سباليتي.

طالع أيضا

حوار خاص مع مهاب ياسر نجم سلة الزمالك

عودة ثلاثي الأهلي للتدريبات

السولية يشارك في مران الأهلي

خطوة إيجابية في سفر جماهير الأهلي إلى المغرب

روما جوزيه مورينيو نهائي دوري المؤتمر
نرشح لكم
لابورتا: محبط لغياب شخصية برشلونة.. ومعايير "لا ليجا"صارمة ماركا تكشف كلمة السر وراء إقناع الخليفي لـ مبابي بالتجديد تفوق على جوارديولا مرتين - كلوب مدرب العام في الدوري الإنجليزي أليجري عن بوجبا: لن يعود إلى يوفنتوس لهذا السبب رونالدينيو: تمنيت اللعب بجوار صلاح.. وهذه نصيحتي بخصوص مستقبله رابطة الدوري الانجليزي توافق على بيع تشيليس لـ تود بويلي في عالم إراحة لاعبي كرة القدم.. هل انتهى الموسم أم بدأت فترة الإعداد البدني تين هاج: أستهدف إعادة مانشستر يونايتد إلى القمة ولكن
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول تطورات موقف تذاكر الأهلي في النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
دياب: لم نحصل على موافقة بإقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدفاع الجوي ساعة | الكرة المصرية
لابورتا: محبط لغياب شخصية برشلونة.. ومعايير "لا ليجا"صارمة ساعة | الدوري الإسباني
أحمد دياب: عمر كمال لاعب في فيوتشر بعقد طويل الأمد ساعة | الكرة المصرية
ماركا تكشف كلمة السر وراء إقناع الخليفي لـ مبابي بالتجديد ساعة | الكرة الأوروبية
الثامنة.. كاظمة يفوز على السالمية ويتوج بلقب كأس أمير الكويت ساعة | الوطن العربي
عبد الناصر محمد: التحكيم ظلم إنبي أمام الأهلي.. وثلاثي الفريق يقترب من المنتخب ساعة | الكرة المصرية
تفوق على جوارديولا مرتين - كلوب مدرب العام في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك