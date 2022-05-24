رونالدينيو: تمنيت اللعب بجوار صلاح.. وهذه نصيحتي بخصوص مستقبله

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 22:08

كتب : FilGoal

رونالدينيو في استضافة نادي إيسترن كومباني

تمنى البرازيلي رونالدينيو اللعب بجوار محمد صلاح أثناء مسيرته الكروية ووجه له نصيحة بخصوص مستقبله.

وقال رونالدينيو في تصريحات أثناء استضافة نادي إيسترن كومباني: "تمنيت أن ألعب بجوار محمد صلاح، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأحب دائما مشاهدته".

وواصل "نصيحة لصلاح بخصوص مستقبله؟ الأهم أن يكون سعيدا، كرة القدم هي مصدر للسعادة فيجب أن يكون كذلك مهما كان النادي الذي يلعب له".

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وتابع "لابد أن يستمر في ممارسة كرة القدم بطريقته التي تجعله سعيدا لأنه لا يوجد ما هو أفضل من لعب كرة القدم".

وأكمل عن قرار مبابي بالاستمرار في باريس سان جيرمان "أكون سعيدا دائما عندما أرى اللاعبين سعداء، هذا هو الأهم".

وأتم عن نصيحته للشباب "لابد أن يحلموا ولكن عليهم أن يعلموا أن لعب كرة القدم ليس بالأمر السهل على الإطلاق".

ويستعد محمد صلاح للعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت المقبل 28 مايو.

وفاز محمد صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي عن الموسم المنتهي مؤخرا.

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