قبل إدارة نهائي دوري الأبطال.. موسيماني يشيد بـ فيكتور جوميز ويطالب بتكريمه

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بمواطنه فيكتور جوميز الحكم الجنوب إفريقي المقرر أن يدير مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الإثنين المقبل على استاد محمد الخامس بإدارة تحيكيمة لفيكتور جوميز.

وقال موسيماني عبر تويتر: "كيف اعتدت على انتقاد فيكتور جوميز، لكن منذ وقت طويل وأنا من أكثر المعجبين به وهو يعلم ذلك".

وأضاف المدير الفني لفريق الأهلي "امنح جوميز الاحترام الذي يستحقه وهو حاليا الحكم الأول في القارة".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي "انتهيت الآن من مشاهدة مواجهة الوداد أمام بترو أتليتكو، والطريقة التي أدار بها المباراة تمام كما أدار لقاء السنغال أمام مصر"

واختتم موسيماني تصريحاته "أرى أن جوميز يستحق منحه وسام إيكهامنجا -وسام شرف في جنوب إفريقيا يقدم من رئيس البلاد- وأيضا مساعده زاخولي سويلا".

How I used to criticise Victor Gomes, at my humble pie long time back and I am his biggest fan and he knows that. I give him the respect that he deserves and he is currently No1 Referee in the Continent. pic.twitter.com/xpwNUeY3C8 — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) May 24, 2022

وكان جوميز قد أدار إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الوداد وبترو أتليتكو في المباراة التي أقيمت في المغرب.

وأعلن كاف تعيين جوميز لإدارة المباراة النهائية بين الأهلي والوداد.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه والثالثة على التوالي.

ولم يسبق لاي فريق إفريقي التتويج باللقب ثلاث مرات متتالية حتى الآن.

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