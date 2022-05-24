مرتضى: استلمنا الفريق مهلهلا والتفاؤل والتشاؤم أمر طبيعي.. ونصيحة إلى كهربا

أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حزنه من أداء لاعبي الفريق أمام أسوان رغم التأهل إلى نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وبرر مرتضى منصور أداء اللاعبين باستلام مجلس الإدارة الفريق مهلهلا ووعد الجماهير بتغيير ذلك في الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الحدث اليوم: "مباريات الكأس دائما ما تشهد مفاجآت وأسوان تغلب على فرق كبيرة قبل مواجهة الزمالك في نصف النهائي".

وأوضح "التفاؤل والتشاؤم والنحس موجود، عندما نلعب 3 أشهر لا نفوز في استاد القاهرة فهو أمر غير طبيعي، وأمام أسوان بأداء أقل نجحنا في تحقيق الفوز".

وأضاف مرتضى منصور ساخرا "الزمالك لو تم احتساب ركلتي جزاء أسوان في استاد القاهرة كانت كل ركلة منهم ستدخل الشباك بثلاثة أهداف".

وكشف رئيس الزمالك عن رأيه في مباراة أسوان قائلا: "حزين من الأداء بالطبع ولكن استلمنا ذلك الفريق مهلهلا، هناك من يقول أنه نفس الفريق الحاصل على الدوري ولكن كانت هناك ظروف أن الأهلي تأخر ولم يأت وعندما تجمعوا في أخر ثلاث مباريات ربنا وفقهم".

وتابع "الزمالك فرط في مصطفى محمد وفرجاني ساسي وحسين فيصل وأسامة فيصل، أطالب الجماهير بالصبر لأننا دعمنا الفريق بلاعبين على أعلى مستوى للموسم المقبل".

وكشف رئيس الزمالك "أشجع الأهلي أمام الوداد وقلت ذلك وقت عند مواجهتهم للرجاء، أنا مسؤول ولست مشجعا، وأتمنى من الطرف الثاني تهدئة جماهير أيضا".

وبالحديث عن انتهاء المهلة المحددة لغرامة محمود كهربا قال: "أنصح كهربا بدفع الغرامة الموقعة عليه لأنه سيتم إيقافه، كل ما يتأخر أكون سعيدا بسبب زيادة الأموال التي سنحصل عليها".

وتابع "هناك من يضحك على كهربا بتقديم التماس ليس له فائدة في قضية تم حسمها".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته "أصدرت قراري بإطلاق اسم أحمد الأحمر على حديقة داخل نادي الزمالك تكريما له ولفريق كرة اليد على إنجازاتهم الأخيرة".

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