مبابي: هكذا أصبحت مشجعا لـ ميلان

تحدث كيليان مبابي عن تشجيع ميلان الإيطالي وهنأ الروسونيري بالفوز بلقب الدوري.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان ميلان

وتنتشر صورة للمهاجم الفرنسي وهو يرتدي قميص ميلان في سن صغيرة.

وقال مبابي لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "روابطي مع ميلان خاصة. كانت مربيتي إيطالية وقضيت الكثير من الوقت مع عائلتها، كانوا يشجعون جميعا ميلان".

وأضاف "بفضلهم، شاهدت العديد من مباريات ميلان وأصبحت من المعجبين. كنت أقول: إذا لعبت في إيطاليا، فسيكون ذلك في ميلان فقط. إذا قلت شيئا مختلفا، لربما قتلوني".

وأكمل "بغض النظر عن المزاح، لا يسعني إلا أن أهنئ الروسونيري، لدي العديد من الأصدقاء الفرنسيين وإبراهيموفيتش، الأسطورة التي أحترمها حقا".

طالع مؤتمر مبابي الصحفي بالكامل.

وتطرق للحديث عن غياب إيطاليا عن كأس العالم 2022: "هذا "أفضل لنا، لأن إيطاليا منتخب كبير، لكنني كنت حزينا على أصدقائي ماركو فيراتي وجيجيو دوناروما".

وواصل "كان الأمر صعبا بالنسبة لهم لأننا خرجنا من دوري أبطال أوروبا بعد إقصائهم في كأس العالم. هذا ما تدور حوله كرة القدم. سيكون لدى إيطاليا جيل جديد من كرة القدم وستعود".

وجدد باريس سان جيرمان تعاقده مع مبابي حتى صيف 2025 خلال صفقة مدوية حملت في طياتها الكثير من التفاصيل. (طالع المزيد).

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