مبابي: هكذا أصبحت مشجعا لـ ميلان

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ناصر الخليفي - باريس سان جيرمان

تحدث كيليان مبابي عن تشجيع ميلان الإيطالي وهنأ الروسونيري بالفوز بلقب الدوري.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ميلان

وتنتشر صورة للمهاجم الفرنسي وهو يرتدي قميص ميلان في سن صغيرة.

وقال مبابي لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "روابطي مع ميلان خاصة. كانت مربيتي إيطالية وقضيت الكثير من الوقت مع عائلتها، كانوا يشجعون جميعا ميلان".

وأضاف "بفضلهم، شاهدت العديد من مباريات ميلان وأصبحت من المعجبين. كنت أقول: إذا لعبت في إيطاليا، فسيكون ذلك في ميلان فقط. إذا قلت شيئا مختلفا، لربما قتلوني".

وأكمل "بغض النظر عن المزاح، لا يسعني إلا أن أهنئ الروسونيري، لدي العديد من الأصدقاء الفرنسيين وإبراهيموفيتش، الأسطورة التي أحترمها حقا".

No photo description available.

طالع مؤتمر مبابي الصحفي بالكامل.

وتطرق للحديث عن غياب إيطاليا عن كأس العالم 2022: "هذا "أفضل لنا، لأن إيطاليا منتخب كبير، لكنني كنت حزينا على أصدقائي ماركو فيراتي وجيجيو دوناروما".

وواصل "كان الأمر صعبا بالنسبة لهم لأننا خرجنا من دوري أبطال أوروبا بعد إقصائهم في كأس العالم. هذا ما تدور حوله كرة القدم. سيكون لدى إيطاليا جيل جديد من كرة القدم وستعود".

وجدد باريس سان جيرمان تعاقده مع مبابي حتى صيف 2025 خلال صفقة مدوية حملت في طياتها الكثير من التفاصيل. (طالع المزيد).

طالع أيضا

جنون تسريبات غرفة ملابس مانشستر يونايتد

حسم مصير الشعباني مع المصري

موقف تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا

كيليان مبابي ميلان إيطاليا كأس العالم
نرشح لكم
أنشيلوتي: مبابي؟ لن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي مؤتمر أنشيلوتي: تصريحات صلاح تحفزنا.. ونحن أيضا نريد الانتقام ديبالا: لا أعرف ماذا سأفعل بعد مبابي: التقيت بـ ليفربول عندما كنت في موناكو.. ولم أتحدث عن المال مع بيريز أو الخليفي هيرتا برلين ينجو من السقوط.. ويضمن البقاء في الدوري الألماني أمام هامبورج لاعبو مانشستر سيتي يكشفون كواليس 14 دقيقة مجنونة قبل حسم لقب الدوري مبابي عن ردود أفعال لاعبي ريال مدريد: توجيهات قادمة من الأعلى انقسامات وخلافات وشكوك متبادلة.. جنون تسريبات غرفة ملابس مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
عيد مرازيق يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا فنيا لـ مصر للمقاصة 9 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: مبابي؟ لن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرتضى: استلمنا الفريق مهلهلا والتفاؤل والتشاؤم أمر طبيعي.. ونصيحة إلى كهربا 31 دقيقة | الكرة المصرية
مبابي: هكذا أصبحت مشجعا لـ ميلان 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أنشيلوتي: تصريحات صلاح تحفزنا.. ونحن أيضا نريد الانتقام 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ديبالا: لا أعرف ماذا سأفعل بعد ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: التقيت بـ ليفربول عندما كنت في موناكو.. ولم أتحدث عن المال مع بيريز أو الخليفي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
أسامة نبيه: كيف سنلعب الكأس والدوري مع مباراة كوريا الودية؟ 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك