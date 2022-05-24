عيد مرازيق يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا فنيا لـ مصر للمقاصة

أعلن عيد مرازيق تعيينه مديرا فنيا لفريق مصر للمقاصة عبر FilGoal.com.

ويتولى طارق حجاج مهمة تدريب الفريق الفيومي بشكل مؤقت عقب رحيل تامر مصطفى.

وصرّح عيد مرازيق لـ FilGoal.com: "توليت قيادة نادي مصر للمقاصة بعد الاجتماع مع مجلس الإدارة، ورغبتهم في التغيير الفني وتحسين النتائج والاستمرار مع الفريق للموسم المقبل".

وشدد "نسعى لعمل المستحيل في الموسم الحالي".

وأتم "أقود مران اليوم على استاد الفيوم لخوض لقاء فاركو الجمعة المقبل في الدوري".

ويلتقي مصر للمقاصة مع فاركو في الجولة 21 يوم الجمعة المقبل.

وستكون تلك التجربة الأولى له في الممتاز بعدما سبق له قيادة البنك الأهلي للدوري الممتاز.

كما قاد البلاستيك وفيوتشر والبنك الأهلي من القسم الثالث إلى الثاني.

وبدأ مصر للمقاصة الموسم تحت قيادة تامر مصطفى الذي رحل بعد الخسارة من غزل المحلة في الجولة 15.

وقاد طارق حجاج الفريق بشكل مؤقت في الجولات الخمس الأخيرة، فحقق انتصارا وحيدا و4 هزائم آخرها أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1.

ويحتل المقاصة المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة من 20 مباراة، حصدها من انتصارين و7 تعادلات و11 هزيمة.

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