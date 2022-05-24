مؤتمر أنشيلوتي: تصريحات صلاح تحفزنا.. ونحن أيضا نريد الانتقام

يعتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول عن نهائي دوري أبطال أوروبا تحفز فريقه كثيرا.

ويصطدم ريال مدريد بليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل بباريس.

وتحدث أنشيلوتي لوسائل الإعلام عن نهائي دوري الأبطال في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، وكل ما يلي على لسانه:

"تصريحات محمد صلاح تحفزنا، لكن ريال مدريد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في باريس عام 1981، لذا سنحاول الانتقام نحن أيضا".

"التتويج بدوري الأبطال يعتمد على الطريقة التي نلعب بها في النهائي. علينا أن نلعب بشكل جيد وأن نكون متحفزين للغاية".

"لست مضطرا للتحدث مع لاعبي فريقي بشكل خاص عن النهائي، لقد اعتادوا لعب هذا النوع من المباريات".

"العديد من لاعبي ريال مدريد سيلعبون النهائي الخامس لهم بينما سألعب أنا النهائي الثاني. لذا سأطلب منهم أن يخبروني كيف يستعدون لهذه المباراة".

"هناك العديد من الأندية في كل أنحاء أوروبا تستهدف التتويج بدوري الأبطال. حقيقة أننا سنلعب النهائي الخامس لنا في السنوات الأخيرة هو نجاح كبير".

"ليفربول المرشح للفوز؟أعتقد أنها ستكون مباراة متساوية للغاية. يمكنك أن تعتقد أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظا، لكن في النهاية ما يهم هو ما سيحدث خلال اللقاء".

"ليفربول هو أحد أفضل الفرق في العالم من الناحية البدنية. لكنه ليس الجانب الوحيد المهم في هذه المباراة".

"عودة في النتيجة مرة أخرى في النهائي؟ أتمنى لا.. أتمنى أن يكون ليفربول هو الفريق الذي يتعين عليه العودة لمرة واحدة على الأقل".

"الفريق بخير. لقد عانى مارسيلو من مشكلة صغيرة، لكننا تعافينا من جميع الإصابات الأخرى. ديفيد ألابا بخير أيضا".

"إيدين هازارد بخير، يمكنه اللعب في النهائي، جاريث بيل كذلك".

"كل اللاعبين يريدون اللعب، حتى لو لمدة 5 أو 10 دقائق".

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من جهته، وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة بعد نهاية الدوري الإنجليزي وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نحن لم ننته بعد".

وخسر ليفربول لقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي انتصر في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى قائد منتخب مصر مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

جمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

















































وفاز لاعب من ليفربول بالحذاء الذهبي للمرة السابعة ليفك الشراكة مع آرسنال كأكثر الأندية فوزا باللقب.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتشارك أكثر من لاعب في لقب الهداف.

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