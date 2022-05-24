إدانة كورت زوما بالاعتداء على قطه

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

كورت زوما - وست هام

أقرت محكمة تامز الابتدائية بإدانة كورت زوما لاعب وست هام بتهمة الاعتداء على قطه وقيامه بصفعه وركله وذلك بعد جلسة الاستماع الأولى.

كيرت زوما

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

المحكمة وجهت أيضا التهمة ليوهان زوما شقيق اللاعب بمساعدته على ارتكاب الجريمة وتقديم المشورة.

زوما كان قد ظهر في مقطع فيديو من تصوير شقيقه وهو يصفع قطه ويركله في معدته، قبل أن يخرج ويكتب بيان اعتذار بسبب فعلته.

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وست هام كان قد غرم زوما بسبب الحادث وقرر التبرع بالغرامة لتسع جمعيات خيرية لرعابة الحيوان في بريطانيا وخارجها.

وقامت السلطات بسحب قطتي زوما وتم إداعهما بالجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات.

زوما شارك مع وست هام في الموسم المنقضي في 33 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفا آخر.

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