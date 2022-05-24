أسامة نبيه: كيف سنلعب الكأس والدوري مع مباراة كوريا الودية؟

شدد أسامة نبيه مدرب الزمالك على احترام رغبة جميع اللاعبين الذين سيتخذون القرار بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، مع الاستفادة منهم حتى آخر يوم في عقودهم.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر 2021 بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وقال نبيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تقدم أسوان في أول 10 دقائق أربك حساباتنا ولكن بسبب إمكانيات لاعبينا وتغييرنا لطريقة اللعب جعلونا نعود في المباراة خلال 3 دقائق ومحمد عواد ساعدنا في تطبيق ما عملنا عليه بتصديه لركلتي الجزاء".

وتابع "كيف سنلعب الكأس الجديد والقديم بعد تأجيل مباراة إيسترن كومباني والأهلي لتقام يوم 15 يونيو، هل سيتم تأجيل مباراة الأهلي والمصري بالسلوم ليلعب باللاعبين الدوليين؟ وكيف سيعود لاعبي الأهلي والزمالك مع منتخب مصر من كوريا يوم 16 ونحن سنلعب مع الأهلي يوم 19؟ أريد أن أعرف كيف سيدير المسؤولين تلك النقاط وانتظر الرد منهم".

وكانت رابطة الاندية قد قررت تأجيل مباراة إيسترن كومباني والأهلي المقرر لها 25 مايو المقبل حتى 15 يونيو بسبب مشاركة الأهلي في مباراة الوداد على أن يخوضها بدون اللاعبين الدوليين.

وأضاف "يجب أن نختار المباريات التي نغير بها طريقة اللعب وفيريرا أراد تجربة طريقة لعب جديدة في مباراة أسوان ليرى إمكانية اللاعبين تطبيق اللاعبين لتلك الطريقة لأنه يجب أن يكون لدينا أكثر من طريقة لعب لإيجاد الحلول خلال المباريات".

وأتم "بنشرقي لاعب محترف وسيلعب مع الزمالك حتى آخر يوم ويجب أن نستفيد من اللاعبين الذين سيرحلون عن الفرق حتى النهاية، ولا يوجد لدينا أي مشكلة في أي قرار يتخذه أي لاعب سواء كان بالرحيل أو البقاء"

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 28 مايو المقبل في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن الأهلي الذي يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة.

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