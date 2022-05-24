أمير مرتضى: تأجيل مباريات الدوري لا يمكن استيعابه.. وخطوة في قضية كهربا

شدد أمير مرتضى المشرف على الكرة في نادي الزمالك على اندهاشه من تأجيل المباريات بشكل مفاجئ في الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن الأبيض خاطب فيفا بعد نهاية المهلة المحددة لعقوبة كهربا.

وصعد الزمالك لنهائي كأس مصر موسم 2020-2021 على حساب أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال أمير مرتضى لأون تايم سبورتس 2: "طارق حامد سافر بناء على طلبة لرؤية أخصائي تأهيل انجليزي كان يعمل مع محمد صلاح في ليفربول للاطمئنان على حالته، وهو متواجد الآن في ألمانيا مستغلا حصوله على ثلاثة إنذارات".

وأضاف "لا يمكن أن نستوعب ما يحدث في الفترة الأخيرة من تأجيل لمباريات الدوري. نريد من رابطة الاندية واتحاد الكرة توضيع ما يحدث من تأجيلات بعد رفض تأجيل أي مباراة لنا".

وتابع "لم يحدث تواصل مع رابطة الأندية بشأن التأجيلات التي تحدث للمنافسين ولكن هل يعقل أن نلعب في الدوري وكأس الموسم الماضي ثم الحالي في نفس الوقت؟".

وواصل "تفاجئنا بإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر في آخر يوم من الأجندة الدولية في كوريا قبل خمسة أيام فقط من مباراة القمة وفي النهاية الاندية هي من تتحمل الإرهاق والإصابات".

واستكمل "يجب أن يكون هناك جدول وأجندة واضحة لكي نعرف متى سنلعب وتوقيت مباريات المنتخب فلا توجد فترة راحة أو إعداد للاعبين منذ ثلاث أو أربع سنوات".

واستطرد "كيف يمكن بعد إعلان جدول الدوري أن نجد فريقا يستأذن فريقا آخر لتأجيل مباراتهما معا ثم تتأجل المباراة بالاتفاق. هذا غير منطقي".

وعن مكان إقامة مباريات الزمالك، قال: "نادي بيراميدز عرض طلب الزمالك للعب على ستاد الدفاع الجوي على الأمانة العامة ولم يتلق أي رد حتى الآن".

وواصل عن أشرف بنشرقي "سينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم، لن ننتبع مساره بعد نهاية تعاقده معنا سواء الأهلي أو بيراميدز أو السعودية".

وأردف "اللاعب يتدرب بشكل جيد مع الفريق وكذلك في المباريات، إنه ملتزم حتى نهاية عقده وبعدها يمكنه فعل ما يشاء".

وأكمل عن عواد "استمراره في المشاركة من عدمه قرار فني يعود للمدرب، إنه حارس مرمى كبير والمنافسة بينه وبين أبو جبل في مصلحة الزمالك".

ومن جانبه، قال أمير مرتضى أيضا في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "خاطبنا فيفا بشأن انتهاء المهلة القانونية المقدرة بـ 45 يوما على الحكم الصادر في قضية كهربا مع عدم حصول النادي على مستحقاته فيفا سيقوم بإحالة الأمر للجنة الانضباط لاتخاذ الاجراء القانوني".

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