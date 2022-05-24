كاف يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استبعاد منتخبي كينيا وزيمبابوي عن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وجاء ذلك يعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاستئناف على قرار وقف النشاط الرياضي بالبلدين.

وبذلك تستكمل المجموعتي الثالثة والحادية عشر بـ 3 منتخبات فقط، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إلى البطولة.

ما هي القصة؟

عُلق عمل الاتحاد زيمبابوي من قبل لجنة الرياضة في نوفمبر 2021، بعدما حلت الحكومة الاتحاد المحلي وكانت من الأسباب التحرش الجنسي المزعوم للحكام من قبل الموظفين الفنيين ومزاعم بالاحتيال، كأساس لعملهم.

بينما في كينيا أوقفت الحكومة عمل الاتحاد وعينت لجنة مؤقتة تتولى مسؤولية أنشطة كرة القدم في البلاد.

كيف كاد رد فيفا؟

في فبراير الماضي، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا بسبب التدخل الحكومي.

وذلك طبقا للمادة 14 البند الأول والمادة 19 من لائحة النظام الأساسي لـ فيفا: " فإن كل الاتحادات الأعضاء ملزمة بإدارة شئونها بصورة مستقلة بدون تأثير غير مناسب من أي طرف ثالث، ومخالفة هذه الالتزامات يمكن أن يؤدي إلى عقوبات على النحو المنصوص عليه في لائحة النظام الأساسي".

وقام الاتحادين بتقديم استئناف من أجل عودة المشاركة في المحافل الرياضية لكن لم يتم قبوله ليستمر تجميد النشاط الكروي في البلاد.

طالع أيضا

موعد سفر الأهلي إلى المغرب

الزمالك إلى نهائي كأس مصر

فابيو كارفاليو.. نحو إضافة المزيد من الذكاء في وسط ليفربول

جنون تسريبات غرفة ملابس مانشستر يونايتد

حسم مصير الشعباني مع المصري