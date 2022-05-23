النني يحصد جائزة رجل مباراة أرسنال الأخيرة في الدوري

حصد محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر جائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه الأخيرة لدوري هذا الموسم.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وتغلب أرسنال على إيفرتون في المباراة الختامية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الدوري الإنجليزي.

وتنافس النني مع كل من جابرييل مدافع الفريق ومارتن أوديجارد وجابرييل مارتينلي وطالب أرسنال جماهيره بالتصويت للأفضل.

وأعلن أرسنال صباح اليوم الإثنين عن فوز النني بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو المقبل.

وكشفت تقارير إنجليزية عن اتفاق أرسنال مع النني لتجديد تعاقده لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وانتقل محمد النني لصفوف أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير 2016.

ولعب ابن الـ29 عاما 147 مباراة مع أرسنال سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في أغلب فترات الموسم قبل أن يحقق عودة قوية في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة توماس بارتي خصوصا أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وشارك النني في 14 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات، صنع خلالها هدفين.

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