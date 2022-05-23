النني يحصد جائزة رجل مباراة أرسنال الأخيرة في الدوري

الإثنين، 23 مايو 2022 - 11:02

كتب : FilGoal

محمد النني - تشيلسي ضد أرسنال

حصد محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر جائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه الأخيرة لدوري هذا الموسم.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وتغلب أرسنال على إيفرتون في المباراة الختامية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الدوري الإنجليزي.

وتنافس النني مع كل من جابرييل مدافع الفريق ومارتن أوديجارد وجابرييل مارتينلي وطالب أرسنال جماهيره بالتصويت للأفضل.

أخبار متعلقة
تليجراف: أرسنال يتفق مع النني لتجديد تعاقده بمشاركة كاملة لـ النني.. نيوكاسل يهزم أرسنال ويقدم هدية أوروبية لـ توتنام وتشيلسي النني: واثق من تأهل أرسنال لـ دوري الأبطال.. والأمور ليست في يدي بخصوص التجديد تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام نيوكاسل

وأعلن أرسنال صباح اليوم الإثنين عن فوز النني بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو المقبل.

وكشفت تقارير إنجليزية عن اتفاق أرسنال مع النني لتجديد تعاقده لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وانتقل محمد النني لصفوف أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير 2016.

ولعب ابن الـ29 عاما 147 مباراة مع أرسنال سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في أغلب فترات الموسم قبل أن يحقق عودة قوية في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة توماس بارتي خصوصا أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وشارك النني في 14 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات، صنع خلالها هدفين.

اقرأ أيضا

صلاح هدافا للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

دوري جوندوجان

صلاح يجمع بين جائزتين

شراكة في القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي محمد النني أرسنال
نرشح لكم
تين هاج يوضح خططه وموقف رونالدو ورأيه في كلوب وجوارديولا ترتيب صلاح بين منافسيه مع نهاية موسم الدوري الإنجليزي ليفربول يضم جوهرة فولام محرز: ليفربول فريق مجنون.. وأعلم أنهم يكرهوننا هندرسون: لم نكن نعلم بنتيجة مباراة سيتي.. وأنظارنا ستتجه نحو نهائي الأبطال جوارديولا: سر العودة؟ أخذت نصيحة جيدة من ريال مدريد.. ونحن أساطير كلوب: لو تقدم مانشستر سيتي 5-0 في أول 10 دقائق لأصبحت ليلة طبيعية.. والوصافة قصة حياتي جوتا: ليفربول فاز ولكن هذا لم يكن كافيا
أخر الأخبار
كان هدفا لبرشلونة وميلان.. أستون فيلا يضم لاعب وسط مارسيليا 7 دقيقة | ميركاتو
تين هاج يوضح خططه وموقف رونالدو ورأيه في كلوب وجوارديولا 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ترتيب صلاح بين منافسيه مع نهاية موسم الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
النني يكشف عن السبب وراء سعيه ليكون أفضل ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة إسبانيا - عودة فاتي وانضمام أسينسيو.. وغياب دي خيا وراموس استعدادا لدوري الأمم ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج يختار مساعديه في مهمة تدريب يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تعرف على كل أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فالفيردي: أرى تصريحات صلاح تقليل من ريال مدريد ولاعبيه.. وأشعر بخوف المنافسين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك