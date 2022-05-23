المدير التنفيذي لـ الأهلي: قرار تأجيل مباراة إيسترن كومباني في صالح الكرة المصرية

الإثنين، 23 مايو 2022 - 00:44

كتب : FilGoal

الأهلي

شدد سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي على أهمية القرار الذي اتخذ بتأجيل مباراته أمام الأهلي لصالح الكرة المصرية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الأهلي وإيتسرن كومباني المؤجلة من الجولة الـ 14والتي كان مقرر لها يوم 25 مايو. (طالع التفاصيل)

وقال شلبي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "قرار تأجيل إيسترن كومباني في صالح الكرة المصرية لأن الأهلي يمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "الأهلي كان يحتاج إلى التأجيل ليتفادى الإرهاق من كثرة السفر خصوصا مع استعداده لخوض مباراة صعبة كنهائي دوري أبطال إفريقيا".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو المقبل على ملعب محمد الخامس.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في المناسبتين الماضيتين، ويسعى للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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