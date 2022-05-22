رابطة الأندية توافق على تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني.. وتحدد الموعد الجديد

الأحد، 22 مايو 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

الأهلي

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري.

وجاء قرار الرابطة بسبب ارتباط الأهلي بمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحددت الرابطة يوم 15 يونيو المقبل للمباراة، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

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وكان الأهلي طلب تأجيل المباراة بسبب ارتباطه بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يخوض اللقاء خلال فترة التوقف الدولي وبدون لاعبيه الدوليين.

كذلك وافق نادي إيسترن على تأجيل المباراة.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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