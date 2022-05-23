أخيرا.. بنزيمة يفوز بجائزة بيتشيتشي كهداف للدوري الإسباني

فاز الفرنسي كريم بنزيمة بجائزة "بيتشيتشي" كهدّاف للدوري الإسباني موسم 2021\2022.

وسجّل بنزيمة 27 هدفًا في 32 مباراة هذا الموسم، وقاد فريقه ريال مدريد للقب المسابقة.

وحصد بنزيمة الجائزة لأول مرة في مسيرته، بعد أن فاز سابقًا بجائزة هداف الدوري الفرنسي مع أوليمبيك ليون موسم 2007\2008.

وبات بنزيمة أول فرنسي في التاريخ يفوز بجائزة بيتشيتشي.

كما عادت الجائزة لخزانة ريال مدريد لأول مرة منذ موسم 2015، إذ حصدها بعدها لويس سواريز مرة، وليونيل ميسي 5 مرات.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 14 لاعبًا متوجًا بالجائزة، وهو الأكثر بين كل الأندية.

كما فاز ريال مدريد بالجائزة في 28 موسمًا في المجمل.

وسجل بنزيمة 16 هدفًا بالقدم و3 بالرأس و7 من ركلات جزاء.

وتحمل الجائزة اسم رافاييل مورينو "بيتشيتشي" مهاجم أتليتك بلباو مطلع القرن الماضي الذي توفي عن 29 عامًا بعد إصابته بمرض التيفود.

وكرّمت صحيفة ماركا المهاجم الباسكي الراحل وأطلقت جائزة الهداف عليه بداية من عام 1953.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022:

كريم بنزيمة (ريال مدريد) 27 هدفًا راؤول دي توماس (إسبانيول) 17 هدفًا فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 17 هدفًا ياجو أسباس (سيلتا فيجو) 17 هدفًا خوانمي (ريال بيتيس) 16 هدفًا إينيس أونال (خيتافي) 16 هدفًا خوسيلو (ديبورتيفو ألافيس) 14 هدفًا خوسيه لويس موراليس (ليفانتي) 13 هدفًا ممفيس ديباي (برشلونة) 12 هدفًا آنخل مارتين كوريا (أتليتكو) 12 هدفًا

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