الأهلي يعلن دعم رحلات الجمهور لحضور نهائي إفريقيا

الأحد، 22 مايو 2022 - 23:41

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

جمهور الأهلي

أعلن الأهلي عن قرارات اجتماع مجلس إدارة النادي الخاص بنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

وجاءت قرارات الأهلي في الاجتماع كالآتي:

1- الاستمرار في الدعوى القضائية أمام المحكمة الرياضية أيا كانت التداعيات المقبلة (سلبا أو إيجابا) بشأن ملعب نهائي إفريقيا بعدما تجاهل الاتحاد الإفريقي طلبات الأهلي

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2- الرفض القاطع لمحاولات البعض لإثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي، لأن الخلاف الحالي للنادي مع الاتحاد الإفريقي فقط

3- محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب لخوض نهائي إفريقيا أمام الوداد

4- الأهلي يدعم رحلات اليوم الواحد لجمهوره إلى المغرب لحضور نهائي إفريقيا بواقع 3 آلاف جنيه عن كل فرد

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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