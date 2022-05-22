الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يتولى محمود الخطيب رئيس الأهلي رئاسة بعثة الفريق الأحمر التي تسافر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأعلن الأهلي قرارات مجلس إدارة النادي ومن ضمنها تكليف الخطيب برئاسة بعثة الفريق في المغرب.

على أن يحدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني موعد السفر المناسب للفريق.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري المقرر لها 25 مايو الجاري، لتقام يوم 15 يونيو المقبل.

وذلك قبل لقاء الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختار الاتحاد الإفريقي، الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة المباراة.

اقرأ أيضا

صلاح هدافا للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

دوري جوندوجان

صلاح يجمع بين جائزتين

شراكة في القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي