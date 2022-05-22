لأول مرة.. محمد يوسف فياض حكمًا لمباراة الزمالك وأسوان

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الزمالك وأسوان إلى محمد يوسف فياض.

الزمالك يلتقي أسوان في نصف نهائي كأس ملك لموسم 2020\2021 (الموسم الماضي) على استاد المقاولون العرب في التاسعة مساء غدًا الإثنين.

ويشرف محمد يوسف فياض على إدارة اللقاء تحكيميًا، ويشرف على مباراة طرفها الزمالك لأول مرة.

ويعاونه محمد الزناري، ونور السعيد، وجلال أحمد كحكم رابع. فيما يتواجد حسام عزب كحكم فيديو، وعمرو رمضان كحكم فيديو مساعد.

وقاد محمد يوسف فياض مباراة الجونة وسموحة في الدوري الممتاز التي لُعبت الجمعة الماضي، وأشهر خلالها 6 بطاقات صفراء.

ويلتقي الفائز من الزمالك وأسوان في النهائي، مع الفائز من بتروجت والفائز من الأهلي وبيراميدز (مباراة رُبع نهائي لم تُلعَب بعد).

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