عبد الفتاح: منتخب مصر لم يتأهل لكأس العالم والتحكيم المصري وصل

الإثنين، 23 مايو 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

رد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم على الكثير من التساؤلات الخاصة بالتحكيم في الدوري خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "من يتحدث عن أخطاء التحكيم أقول لهم منتخب مصر لم يصل إلى كأس العالم ولكن التحكيم المصري وصل".

وأضاف "أخطاء التحكيم في الدوري عادية، وأيضا يوجد بعض الأخطاء الكبيرة".

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وواصل "لا أتحدث عن دعم التحكيم لأن التحكيم المصري (معاه ربنا)".

وأكمل "في شهر رمضان تناولت الفطور في بيتي 4 أيام فقط بسبب حضوري لمعسكرات التحكيم".

واستمر في تصريحاته "يجب أن يكون هناك عقاب من لجنة المسابقات ورابطة الأندية ضد من يخطئ في حق التحكيم".

وأشار "هناك مؤامرة ضد التحكيم المصري وتربص ضد اللجنة، ولو مشكلة التحكيم تكمن في عصام عبد الفتاح سوف أرحل".

وبسؤاله عن إلغاء هدف الأهلي أمام البنك الأهلي رد قائلا: "بروتوكول تقنية الفيديو يؤكد أنه لا يجب التدخل في إجراءات تنفيذ اللعبة، ولكن العدالة التحكيمية تدعو للتدخل وإعادة اللعبة لأنه خطأ في تنفيذ المخالفة بشكل واضح".

وشدد "التحكيم هو الحلقة الأضعف في الكرة المصرية".

وشرح "مراجعة اللعبة في وقت طويل واتخاذ القرار الصحيح أفضل من التسرع واتخاذ قرارات خاطئة".

وأردف "من يقول علينا مزورين هم المزورين، فهم من ادعوا عدم صحة الخطوط في حالات التسلل وأيضا ادعوا أن المخرج يعرض للحكام لقطات لا تعرض في البث المباشر".

وعن مباراة الأهلي وإنبي قال: "هدف الأهلي في إنبي صحيح وحسام حسن لم يكن في موقف تسلل".

وقال "أعطي التحكيم المصري هذا الموسم درجة 8 من 10".

وأفصح "أرسلنا إلى الدوريات الخمسة الكبرى لاستدعاء الحكام لإدارة مباريات الأهلي وألمانيا رفضت، ولا تزال هناك مفاوضات مع باقي الدول وللعلم هناك حكام من الأفضل في أوروبا خارج الدوريات الخمسة الكبرى".

وأتم تصريحاته "محمد عادل من أفضل 3 حكام أداروا مباراة الأهلي والزمالك في التاريخ وهو كان نجم مباراة القمة ورغم ذلك واجه موجة كبيرة من الغضب، ولم يتم إيقافه بسبب لقاء القمة ولكن كان يجب أن نبعده لفترة من إدارة المباريات للأهلي والزمالك".

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