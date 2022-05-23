الأول في تاريخ العرب وإشبيلية.. ياسين بونو زامورا الدوري الإسباني 2022

فاز المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، بجائزة زامورا لموسم 2021\2021.

وتُمنَح الجائزة للحارس صاحب أقل مُعدَل استقبال أهداف في الدوري الإسباني.

وفاز بونو بالجائزة باستقباله معدل 0,77 هدف في المباراة الواحدة.

وخاض بونو 31 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني، واهتزت شباكه 24 مرة.

ياسين بونو يفوز بجائزة زامورا والتي تمنح لأقل حارس مرمى تلقت شباكه أهدافا في الدوري الإسباني.✨🇲🇦 الحارس المغربي هو أول عربي يحقق هذه الجائزة.🙌 pic.twitter.com/wpFYBkkcOJ — FilGoal (@FilGoal) May 22, 2022

وتفوّق بونو على تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي حل ثانيًا بمعدل 0,81، إذ استقبل 29 هدفًا في 36 مباراة.

فيما حل أليكس ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد ثالثًا بمعدل 0,88، باستقباله 30 هدفًا في 34 مباراة.

وبات بونو أول عربي يحصد الجائزة في تاريخ الدوري الإسباني، وثاني إفريقي بعد جاك سونجو مع ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 1996\1997.

وحقق نادي إشبيلية الجائزة لأول مرة في تاريخه، وبات النادي رقم 18 الذي يحصد الجائزة على مر تاريخ المسابقة.

وأمّن بونو الجائزة عن طريق عدم المشاركة في مباراة الجولة الأخيرة أمام أتليتك بلباو، إذ تلقيه هدفين في تلك المباراة كان كفيلًا بتحويل الجائزة إلى كورتوا، ليكتفي بونو بالجلوس على مقاعد البدلاء.

بونو (31 عامًا) يلعب في إشبيلية منذ انضمامه إليه قادمًا من جيرونا على سبيل الإعارة في 2019، ثم بشكل دائم في 2020.

وبدأ بونو مسيرته في الوداد البيضاوي، ثم انتقل لـ أكاديمية أتليتكو مدريد وتواجد مع الفريق الأول وقتما كان كورتوا حارسًا للروخيبلانكوس.

بعدها لعب بونو معارًا لـ ريال سرقسطة، قبل أن ينتقل إلى جيرونا الذي برز معه وقاده للقسم الأول وتألق معه بشدة.

ويمتلك بونو 40 مباراة دولية مع منتخب المغرب منذ 2013.

وتحمل الجائزة اسم ريكاردو زامورا حارس مرمى برشلونة وريال مدريد وإسبانيول خلال العشرينيات والثلاثينيات، والذي يعد أفضل حارس مرمى إسباني على مر العصور.

وتُقدَم الجائزة بواسطة صحيفة "ماركا" الإسبانية منذ عام 1959.

وحتى ينافس الحارس على الجائزة، عليه أن يخوض 28 مباراة على الأقل، ويخوض 60 دقيقة في المباراة الواحدة على الأقل لتُحتسَب له.

ترتيب جائزة زامورا 2021\2021:

ياسين بونو (إشبيلية) تيبو كورتوا (ريال مدريد) أليكس ريميرو (ريال سوسيداد) خيرونيمو رولي (فياريال) أوناي سيمون (أتليتك بلباو) مارك أندري تير شتيجن (برشلونة) دافيد سوريا (خيتافي) ماتياس ديتورو (سيلتا فيجو) يان أوبلاك (أتليتكو مدريد) ستولي ديميتريفسكي (رايو فايكانو) سيرخيو هيريرا (أوساسونا) خيريمايس ليديسما (قادش) دييجو لوبيز (إسبانيول) لويس ماكسيميانو (غرناطة) فيرناندو باتشيكو (ديبورتيفو ألافيس)

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