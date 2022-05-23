الأول في تاريخ العرب وإشبيلية.. ياسين بونو زامورا الدوري الإسباني 2022

الإثنين، 23 مايو 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

ياسين بونو - إشبيلية

فاز المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، بجائزة زامورا لموسم 2021\2021.

وتُمنَح الجائزة للحارس صاحب أقل مُعدَل استقبال أهداف في الدوري الإسباني.

وفاز بونو بالجائزة باستقباله معدل 0,77 هدف في المباراة الواحدة.

وخاض بونو 31 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني، واهتزت شباكه 24 مرة.

وتفوّق بونو على تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي حل ثانيًا بمعدل 0,81، إذ استقبل 29 هدفًا في 36 مباراة.

فيما حل أليكس ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد ثالثًا بمعدل 0,88، باستقباله 30 هدفًا في 34 مباراة.

وبات بونو أول عربي يحصد الجائزة في تاريخ الدوري الإسباني، وثاني إفريقي بعد جاك سونجو مع ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 1996\1997.

وحقق نادي إشبيلية الجائزة لأول مرة في تاريخه، وبات النادي رقم 18 الذي يحصد الجائزة على مر تاريخ المسابقة.

وأمّن بونو الجائزة عن طريق عدم المشاركة في مباراة الجولة الأخيرة أمام أتليتك بلباو، إذ تلقيه هدفين في تلك المباراة كان كفيلًا بتحويل الجائزة إلى كورتوا، ليكتفي بونو بالجلوس على مقاعد البدلاء.

بونو (31 عامًا) يلعب في إشبيلية منذ انضمامه إليه قادمًا من جيرونا على سبيل الإعارة في 2019، ثم بشكل دائم في 2020.

وبدأ بونو مسيرته في الوداد البيضاوي، ثم انتقل لـ أكاديمية أتليتكو مدريد وتواجد مع الفريق الأول وقتما كان كورتوا حارسًا للروخيبلانكوس.

بعدها لعب بونو معارًا لـ ريال سرقسطة، قبل أن ينتقل إلى جيرونا الذي برز معه وقاده للقسم الأول وتألق معه بشدة.

ويمتلك بونو 40 مباراة دولية مع منتخب المغرب منذ 2013.

وتحمل الجائزة اسم ريكاردو زامورا حارس مرمى برشلونة وريال مدريد وإسبانيول خلال العشرينيات والثلاثينيات، والذي يعد أفضل حارس مرمى إسباني على مر العصور.

وتُقدَم الجائزة بواسطة صحيفة "ماركا" الإسبانية منذ عام 1959.

وحتى ينافس الحارس على الجائزة، عليه أن يخوض 28 مباراة على الأقل، ويخوض 60 دقيقة في المباراة الواحدة على الأقل لتُحتسَب له.

ترتيب جائزة زامورا 2021\2021:

  1. ياسين بونو (إشبيلية)
  2. تيبو كورتوا (ريال مدريد)
  3. أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)
  4. خيرونيمو رولي (فياريال)
  5. أوناي سيمون (أتليتك بلباو)
  6. مارك أندري تير شتيجن (برشلونة)
  7. دافيد سوريا (خيتافي)
  8. ماتياس ديتورو (سيلتا فيجو)
  9. يان أوبلاك (أتليتكو مدريد)
  10. ستولي ديميتريفسكي (رايو فايكانو)
  11. سيرخيو هيريرا (أوساسونا)
  12. خيريمايس ليديسما (قادش)
  13. دييجو لوبيز (إسبانيول)
  14. لويس ماكسيميانو (غرناطة)
  15. فيرناندو باتشيكو (ديبورتيفو ألافيس)

.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن عن دعم الرحلات إلى المغرب

الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي إلى المغرب

القرار النهائي بشأن مباراة الأهلي وإيسترن

وجه جديد يحكّم مباراة الزمالك وأسوان

إنجلترا باللون السماوي

ياسين بونو إشبيلية في إسبانيا الدوري الإسباني زامورا
نرشح لكم
أخيرا.. بنزيمة يفوز بجائزة بيتشيتشي كهداف للدوري الإسباني إلى دوري المؤتمر.. فياريال يختتم موسمه الرائع بالفوز على برشلونة ويخرج بأقل الخسائر غرناطة آخر الهابطين في إسبانيا.. وأجيري يقود مايوركا للمعجزة أول إنجازات فريق بيكيه.. أندورا يتأهل إلى الدرجة الثانية في إسبانيا بيلد: 8 ملايين يورو تفصل بين برشلونة وليفاندوفسكي "اللعب في ريال مدريد امتياز ليس للجميع".. كيف رد لاعبو الميرينجي على تجديد مبابي "الأندية المملوكة لدول لا تحترم القواعد".. رابطة الدوري الإسباني تشكو باريس سان جيرمان بسبب مبابي تيباس: ما يفعله باريس مع مبابي إهانة لكرة القدم.. الخليفي أخطر من دوري السوبر
أخر الأخبار
المدير التنفيذي لـ الأهلي: قرار تأجيل مباراة إيسترن كومباني في صالح الكرة المصرية 40 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من المصري لـ في الجول: معين الشعباني طلب الرحيل وجلسة لحسم مصيره.. ورد المدرب 42 دقيقة | الكرة المصرية
أخيرا.. بنزيمة يفوز بجائزة بيتشيتشي كهداف للدوري الإسباني 42 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد الفتاح: منتخب مصر لم يتأهل لكأس العالم والتحكيم المصري وصل 59 دقيقة | الكرة المصرية
الأول في تاريخ العرب وإشبيلية.. ياسين بونو زامورا الدوري الإسباني 2022 ساعة | الدوري الإسباني
محرز: ليفربول فريق مجنون.. وأعلم أنهم يكرهوننا ساعة | الدوري الإنجليزي
إلى دوري المؤتمر.. فياريال يختتم موسمه الرائع بالفوز على برشلونة ويخرج بأقل الخسائر ساعة | الدوري الإسباني
يحيى الكومي: التعادل مع البنك الأهلي إيجابي.. وابتعاد الأجانب يؤكد عدم صلاحيتهم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 3 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك