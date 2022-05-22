كالياري يهبط إلى الدرجة الثانية الإيطالية.. وسالرنيتانا ينجو بأعجوبة

الأحد، 22 مايو 2022 - 23:26

كتب : FilGoal

سالرنيتانا

هبط كالياري إلى دوري القسم الثاني الإيطالي، بتعادله أمام مضيفه فينيسيا دون أهداف في ملعب بييرلويجي بينزو.

ليكتفي كالياري برفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز 18، ويكون ثالث الهابطين وآخرهم بعد فينيسيا وجنوى.

فينيسيا من جانبه رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأخير، بعد أن هبط في وقتٍ سابق من المسابقة.

لتنتهي فترة 6 مواسم متتالية لـ كالياري في الدوري الإيطالي الممتاز.

نجاة سالرنيتانا

من جانبه، ورغم خسارته بأربعة أهداف دون رد أمام مضيفه أودينيزي على ملعب أريكي، حجز سالرنيتانا مقعده في الدوري الإيطالي للموسم المقبل.

وسجل جيرارد ديولوفيو، وإليا نيستروفسكي، وديستني أودوجي، وروبيرتو بيريرا أهداف أودينيزي في الدقائق 6، و34، و42، و57.

وتجمد رصيد سالرنيتانا عند 31 نقطة في المركز 18، واستفاد من عدم نجاح كالياري في الفوز بمباراته أمام فينيسيا.

الفريق الصغير الذي يضم في صفوفه الأسطورة الفرنسية فرانك ريبيري، وتحت قيادة المدرب دافيدي نيكولا، حقق معجزة حقيقية.

سالرنيتانا لم يفز إلا في 3 مباريات خلال أول 32 جولة، لكنه قلب وضعه وأكمل 7 مباريات متتالية دون هزيمة حتى سقوطه أمام أودينيزي الذي لم يدفع ثمنه غاليًا لحسن حظه.

واجتاحت جماهير الفريق الملعب عقب صافرة النهاية للاحتفال بالبقاء الإعجازي.

انتهى الدوري الإيطالي، نراكم العام المقبل.

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