إنزاجي: أشعر بالفخر لما قدمناه على مدار الموسم.. ومواجهة ليفربول أثرت على مستوانا

أشار سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان إلى فخره بما قدمه فريقه خلال مجريات الموسم الحالي.

وأنهى إنتر ميلان الدوري في المركز الثاني خلف ميلان الذي حقق اللقب لمرة الأولى منذ 11 عاما.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلها موقع النادي الرسمي: "الشعور الأساسي هو الفخر، كان اليوم مميزا منذ لحظة وصولنا إلى الملعب رحب بنا المشجعون بطريقة لا تصدق، ونحن ممتون جدا لهم، لقد كان موسما ممتازا وكان من الممكن أن يصبح استثنائيا".

واستمر "أنهينا الدوري بحصولنا على 84 نقطة وهذا شيء رائع لذلك أهنئ الأولاد وبالنظر إلى الوراء أفكر بالفترة المحيطة بمواجهتي ليفربول والتي أثرت على موسمنا".

وتابع "بالتأكيد حققنا مشوارا رائعا، فزنا بألقاب كبيرة ووصلنا لدور الـ 16 في دوري الأبطال، لا أحد يحب المركز الثاني لكن في يوليو الماضي لم أكن أتخيل هذا بالطبع وهناك شعور بالمرارة لأننا أنهينا الموسم محققين 9 فوز في المباريات العشرة الأخيرة".

وأضاف "تهانينا لميلان لقد كانت مبارزة جيدة، التقينا في أربع مباريات وتغلبنا عليهم في الكأس، في يوليو لم يعتقد أحد أن إنتر سيصل إلى هذه النقطة ولكن بحلول نوفمبر كانوا يقولون إننا المرشحون".

وأتم "هذه شهادة على العمل الذي قام به هؤلاء اللاعبون وأنا وفريق العمل والجميع لقد لعبنا كرة قدم كثيرة وأنا أتعرف على نفسي في هذا الفريق وطريقة اللعب تلك".

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