وكيله: ليفاندوفسكي شعر بعدم احترام من قبل الإدارة.. وبايرن أصبح من الماضي بالنسبة له

الأحد، 22 مايو 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

شدد بيني زاهافي وكيل روبرت ليفاندوفسكي على أن رغبة وكيله النهائية هي الرحيل عن بايرن ميونيخ في الصيف الحالي والبحث عن ناد آخر.

وقال زاهافي في تصريحات لصحيفة بيلد: "في بايرن يقولون بأن ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 2023؟ بالطبع يمكنهم الاحتفاظ به لموسم إضافي ولكن هذا شيء لا أوصي به".

وتابع "هو يريد الرحيل في الموسم الحالي ولا أحد منا يهتم بأمر المال، الحقيقة هي أنه لا يشعر بالاحترام من قبل الإدارة منذ عدة أشهر، بايرن فقد ليفاندوفسكي ليس فقط كلاعب ولكن كشخص أيضا".

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وأضاف "لم يكن هناك أي عرض من بايرن من أجل تمديد عقد ليفاندوفسكي، هو فقط أراد أن يكمل في النادي بعد 8 سنوات عمره الآن 34 ويريد أن يحقق حلمه".

وأتم "بالنسبة لـ ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ أصبح من الماضي".

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى توصل ليفاندوفسكي لاتفاق مع برشلونة للانضمام في الفريق بداية من الموسم المقبل في ظل رغبتع في الرحيل عن بايرن ميونيخ.

وشارك ليفاندوفسكي كع بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ في 46 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 50 هدفا وصناعة 7 مباريات آخرين في جميع البطولات.

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