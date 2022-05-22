وكيله: ليفاندوفسكي شعر بعدم احترام من قبل الإدارة.. وبايرن أصبح من الماضي بالنسبة له

شدد بيني زاهافي وكيل روبرت ليفاندوفسكي على أن رغبة وكيله النهائية هي الرحيل عن بايرن ميونيخ في الصيف الحالي والبحث عن ناد آخر.

وقال زاهافي في تصريحات لصحيفة بيلد: "في بايرن يقولون بأن ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 2023؟ بالطبع يمكنهم الاحتفاظ به لموسم إضافي ولكن هذا شيء لا أوصي به".

وتابع "هو يريد الرحيل في الموسم الحالي ولا أحد منا يهتم بأمر المال، الحقيقة هي أنه لا يشعر بالاحترام من قبل الإدارة منذ عدة أشهر، بايرن فقد ليفاندوفسكي ليس فقط كلاعب ولكن كشخص أيضا".

وأضاف "لم يكن هناك أي عرض من بايرن من أجل تمديد عقد ليفاندوفسكي، هو فقط أراد أن يكمل في النادي بعد 8 سنوات عمره الآن 34 ويريد أن يحقق حلمه".

وأتم "بالنسبة لـ ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ أصبح من الماضي".

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى توصل ليفاندوفسكي لاتفاق مع برشلونة للانضمام في الفريق بداية من الموسم المقبل في ظل رغبتع في الرحيل عن بايرن ميونيخ.

وشارك ليفاندوفسكي كع بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ في 46 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 50 هدفا وصناعة 7 مباريات آخرين في جميع البطولات.

اقرأ أيضا:

إنجلترا باللون السماوي

عودة عبد الشافي للزمالك

صلاح يجاور أساطير الدوري الإنجليزي

صلاح يحصد لقبا آخر بخلاف الهداف

القرار الأخير بشأن مباراة الأهلي وإيسترن كومباني