المحلة لـ في الجول: سنطرح أسهم شركة الكرة في البورصة بقيمة 98 مليون جنيه
الأحد، 22 مايو 2022 - 21:36
كتب : بسام أبوبكر
كشف علي العباسي رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة عن طرح النادي لأسهم في شركة الكرة بقيمة 98 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وقال العباسي في تصريحات عبر FilGoal.com: "رأس المال الأساسي في الحصة العينية 65 مليون وبعد الاكتتاب الخاص بقيمة 37 مليون جنيه أصبح رأس المال 102 مليون".
وأضاف "نعمل على إنشاء موتيل يسع 50 فردا و50 من اللاعبين الناشئين ومطاعم و4 ملاعب فرعية".
وأضاف "سلمنا الاستاد لشركة لاعداد دراسة للتطوير ومنتظرين ردهم والأسهم سنقوم ببيعها بنهاية الشهر الجاري".
ويحتل غزل المحلة حاليا المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.
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