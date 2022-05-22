الثنائية المحلية زرقاء.. بورتو ينهي مغامرة تونديلا ويتوج بكأس البرتغال

الأحد، 22 مايو 2022 - 21:12

كتب : FilGoal

بورتو

توج بورتو بكأس البرتغال، بفوزه على تونديلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الملعب الوطني بـ أويراس بنهائي المسابقة.

سجل أهداف بورتو: مهدي طارمي في مناسبتين، وفيتينيا. فيما سجّل بورجيس هدف تونديلا الوحيد.

ليرفع بورتو رصيده إلى 18 لقبًا في كأس البرتغال، بالمركز الثاني خلف بنفيكا صاحب الـ 26 لقبًا.

وفض بورتو الشراكة مع سبورتنج لشبونة الذي حصد 17 لقبًا في المسابقة.

وأكمل بورتو الثنائية المحلية بعد أن سبق له التتويج بالدوري البرتغالي هذا الموسم تحت قيادة مدربه سيرجيو كونسيساو.

وفاز بورتو بالثنائية المحلية للمرة السابعة في تاريخه في موسم محلي ناجح.

وتوج بورتو باللقب بعد أن أطاح في طريقه بـ بنفيكا وسبورتنج غريميه التقليديين.

بينما خاض تونديلا النهائي الأول في تاريخه بالكأس، في نفس الموسم الذي هبط فيه من القسم الأول باحتلاله المركز 17 -قبل الأخير- بالدوري البرتغالي.

ويلتقي الفريقان مجددًا في كأس السوبر البرتغالي بنهاية شهر يوليو المقبل.

بطابع إيراني

بورتو تقدّم بواسطة الإيراني مهدي طارمي من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وضاعف بورتو النتيجة في الدقيقة 52 بواسطة فيتينيا بعد ارتباك دفاعي.

الفرصة سنحت لـ طارمي لتسجيل الثالث في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، لكنه أهدرها بعد أن ارتدت من القائم.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 73 عندما قلّص تونديلا الفارق بواسطة بورجيس بضربة رأسية قوية.

لكن طارمي عاد بعد دقيقة واحدة وقتل المباراة بهدف ثالث، ليرفع رصيده إلى 26 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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