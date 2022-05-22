كلوب: لو تقدم مانشستر سيتي 5-0 في أول 10 دقائق لأصبحت ليلة طبيعية.. والوصافة قصة حياتي

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، وذلك رغم انتصار الريدز في المباراة الأخيرة.

وقال كلوب في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أهنئ مانشستر سيتي وبيب جوارديولا. وأشكر أستون فيلا وولفرهامبتون على جعلها مباريات لائقة".

وأضاف "لم تكن النتيجة التي أردناها، فقد كان الأمر مليئا بالتقلبات. لا أعرف النتائج بالضبط ولكن أعلم أنهم تقدموا (أستون فيلا) 1-0، هل تقدموا 2-0 أيضا؟ بالتأكيد في لحظة ما كان الإحباط هنا أيضا".

وأوضح "إذا تقدم مانشستر سيتي 5-0 في أول 10 دقائق لأصبحت مباراة طبيعية بالنسبة لنا. لم تكن مباراتنا الأفضل أيضا ولكن كل شيء بخير. 92 نقطة رقم مذهل بالتأكيد. كنا نريد كل شيء، ولكن الآن نحن على ما يرام".

وتابع "الإنهاء في المركز الثاني هو قصة حياتي. أنا لا زلت أحمل الرقم القياسي لأعلى نقاط بدون تأهل في ألمانيا. يجب عليك أن تجمع نقاط أكثر من أي فريق آخر، ولكننا لم نفعل ذلك".

وواصل كلوب "لا يمكنك فعل أكثر من منح أفضل ما لديك وهذا ما فعلوه اللاعبون مجددا. لقد طاردنا أفضل فريق في العالم إلى النهاية. هذا أمر مميز بالتأكيد. سنبني فريقا مرة أخرى ونحاول مجددا".

وعن إصابة تياجو ألكانتارا قال كلوب: "أعتقد أنه سيغيب عن نهائي دوري الأبطال ولكني لا أعرف. لقد كان يعرج، وربما هذه ليست أفضل علامة".

واختتم "إذا كان الناس خارج النادي لا يمكنهم فهم مدى استثنائيته، فلا يمكنني مساعدتهم. أتمنى أن نحصد ثالث بطولة لنا هذا الموسم".وتغلب ليفربول على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ولكن هذا لم يكن كافيا لأن مانشستر سيتي قلب تأخره بهدفين إلى انتصار بنتيجة 3-2 على أستون فيلا.

ويلعب ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في الثامن والعشرين من مايو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن أحمر الميرسيسايد قد فاز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن.

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