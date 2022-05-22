"ميجا هاتريك" تاريخية منها هدف أسطوري لـ بالوتيلي في الدوري التركي

سجّل الإيطالي ماريو بالوتيلي 5 أهداف في انتصار فريقه أدانا دمير سبور بسباعية دون رد على جوزتيبه بالجولة 38 -الأخيرة- للدوري التركي.

وسجل بالوتيلي أهدافه الخمسة في الدقائق 33، و36، و44، و62، و70.

وسينافس أحد أهداف بالوتيلي على جائزة بوشكاش 2022 دون شك بعد أن سجله بطريقة رابونا بشكل رائع.

ورفع بالوتيلي رصيده إلى 13 هدفًا في الدوري التركي هذا الموسم، بالإضافة إلى هدف في منافسات كأس تركيا.

ويلعب بالوتيلي في أدانا دمير سبور منذ مطلع الموسم بعد انضمامه قادمًا من مونزا في صفقة انتقال حر.

وبات بالوتيلي سابع لاعب يسجل 5 أهداف في الدوري التركي الممتاز، والأول منذ أليكس نجم فنربخشة السابق في موسم 2010\2011.

لكن الرقم القياسي يظل مسجلا باسم تانجو تشولاك الذي سجل 6 أهداف في انتصار فنربخشة على كارشياكا موسم 1992\1993.

وتعد تلك المرة الأولى التي يسجل فيها بالوتيلي 5 أهداف طوال مسيرته الاحترافية، إذ كان أقصى ما سجله هو ثلاثية بقميص مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في ديسمبر 2010.

الفوز رفع رصيد أدانا دمير سبور إلى 55 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد جوزتيبه عند 28 نقطة في المركز 19 -قبل الأخير- بعد أن تأكد هبوطه بوقتٍ سابق.

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