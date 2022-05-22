جوتا: ليفربول فاز ولكن هذا لم يكن كافيا

تحدث ديوجو جوتا لاعب ليفربول بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، وذلك رغم انتصار الريدز في المباراة الأخيرة.

وقال جوتا في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت": "يوم عاطفي. الجماهير كانت تتفاعل مع كل شيء يحدث في المباراة الأخرى، وشعرنا بهذا الضغط خلال هذه المباراة".

وأضاف "لقد فزنا ولكن هذا لم يكن كافيا".

وأوضح "كان يمكننا الشعور بذلك. خصوصا بعد خروجي من الملعب، سألت عن النتيجة وكانت 2-0 (لصالح أستون فيلا). الكرة يمكنها أن تمنحك الأمل ويمكنها أن تقتلك أيضا".

وتابع جوتا "أخذنا كل المسابقات حتى المباراة الأخيرة لكل منها. فزنا بلقبين وخسرنا هذا اللقب، والأخير (دوري أبطال أوروبا) هام للغاية".

واختتم "سنأخذ بضعة أيام من الراحة ثم نذهب إلى الملعب مجددا".

وتغلب ليفربول على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ولكن هذا لم يكن كافيا لأن مانشستر سيتي قلب تأخره بهدفين إلى انتصار بنتيجة 3-2 على أستون فيلا.

ويلعب ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في الثامن والعشرين من مايو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

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