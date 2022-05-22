في مباراة الوداع.. كهربا يصنع مرتين ويسجل أخيرا بقميص هاتاي سبور

الأحد، 22 مايو 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

كهربا - هاتاي سبور

سجل محمود عبد المنعم كهربا، هدفًا في انتصار فريقه هاتاي سبور على جيرسون سبور، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب هاتاي أتاتورك، بالجولة 38 -الأخيرة- للدوري التركي.

ورفع هاتاي سبور رصيده إلى 53 نقطة في المركز 12 بالمسابقة، فيما تجمد رصيد جيرسون سبور عند 45 نقطة في المركز 16.

جيرسون سبور تقدّم أولًا بواسطة خير الله بيلازير بالدقيقة 24، لكن هاتاي سبور أدرك التعادل بواسطة أيوب الكعبي من صناعة كهربا الذي أخرج بينية مميزة في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني واصل كهربا التألق، وصنع هدف التقدم لزميله بيرتوج يلديرم بعرضية ترجمها الأخير في الدقيقة 55.

الدور جاء على كهربا للتسجيل أخيرًا في الدقيقة 67 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خادعت الحارس، ليكون أول أهدافه بقميص هاتاي سبور في آخر مباراة له مع الفريق.

لاحقًا أضاف الكعبي هدفًا رابعًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

وخاض كهربا 12 مباراة مع هاتاي سبور منذ انضمامه إليه قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية.

وصنع كهربا هدفين سابقين في الدوري التركي هذا الموسم، قبل أن يساهم بثلاثة أهداف دفعة واحدة في مباراته الوداعية.

وغادر كهربا المباراة في الدقيقة 70 منهيًا مسيرته مع الفريق.

وخرج كهربا معارًا من الأهلي إلى هاتاي سبور في يناير لمدة 6 أشهر تنتهي مع نهاية الموسم الجاري.

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