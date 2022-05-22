وداعا بيرنلي.. نهاية 6 سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز ونجاة ليدز يونايتد

هبط بيرنلي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب" عقب خسارته على يد ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كالوم ويلسون لصالح نيوكاسل في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وأضاف ويلسون الثاني في الدقيقة 60 بعد تمريرة من ألان سان ماكسيمان.

قلص الإيفواري ماكسويل كورنيه الفارق في الدقيقة 69، ولكن هذا لم يكن كافيا، فقد كان بيرنلي بحاجة للفوز بالنظر لنتيجة الطرف الآخر في الصراع.

هذا الطرف كان ليدز يونايتد، الذي هزم بيرنتفورد بنفس النتيجة: هدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم جو جيلهاردت في الدقيقة 19 لصالح ليدز ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، ولكن تقدم الفريق حقا بهدف رافينيا في الدقيقة 56.

هدف سيرجي كانوس منح برينتفورد التعادل في الدقيقة 78، ولكن اللاعب ذاته طرد في الدقيقة 81، حيث خلع قميصه بعد الهدف، ثم تلقى الإنذار الثاني إثر تدخل عنيف.

ووضع ليدز نفسه في المنطقة الآمنة باللحظات الأخيرة، حيث سجل جاك هاريسون هدف البقاء رسميا في الدقيقة 93.

بذلك تستمر مغامرة ليدز رسميا للموسم الثالث على التوالي في أعلى درجات الكرة الإنجليزية، برصيد 38 نقطة في المركز السابع عشر.

على الجانب الآخر أسدل بيرنلي الستار على استمرارية بدأت بفوزه بلقب التشامبيونشيب في موسم 2015-2016 ليتأهل منذ موسم 2016-2017، قبل أن يعود مرة أخرى اعتبارا من الموسم القادم.

وأصبح بيرنلي ثالث الهابطين من الدوري الممتاز، رفقة واتفورد ونورويتش سيتي.

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