كلوب يفسر قرار وجود صلاح على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون

فسر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قرار وجود نجمه محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون مساء الأحد.

ويجلس صلاح وزميله فيرجيل فان دايك على مقاعد بدلاء ليفربول في المباراة التي تجمعه بمنافسه ولفرهامبتون في الجولة الختامية لموسم الدوري الإنجليزي..

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس قبل لقاء ولفرهامبتون: "محمد صلاح وفيرجيل فان دايك مستعدان للعب ولكن ليس من بداية المباراة، هذه هي النصيحة التي تلقيتها من الطاقم الطبي".

وأضاف "فابينيو يتدرب ولكن ليس معنا. سينضم للتدريبات الجماعية قريبا".

وفضل كلوب عدم المخاطرة بالدفع بصلاح وفان دايك في التشكيل الأساسي خوفا من فقدهما في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل بباريس.

وكان الثنائي قد غاب عن المباراة الاخيرة ضد ساوثامبتون بسبب الإصابة في مباراة تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويهاجم كلوب الفريق الضيف بالثلاثي ساديو ماني وديوجو جوتا ولويس دياز.

بينما يلعب الثنائي إبراهيما كوناتي وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع.

فيما حُرم ديفوك أوريجي من ارتداء قميص ليفربول للمرة الأخيرة في ملعب أنفيلد بسبب إصابة عضلية، بعدما أعلن النادي رحيله هذا الصيف.

وأكمل كلوب "تعرض ديفوك أوريجي في اليوم الأخير من التدريبات لإصابة في العضلات وهذا ليس خبرا رائعا. كنت أود أن أقول له وداعا على أرض الملعب".

وأتم المدرب الألماني "أيا كان النادي الذي يختاره، نتمنى له كل التوفيق والنجاح".

يذكر أن صلاح يصارع على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة، إذ سجل 22 هدفا مقابل 21 هدفا لملاحقه سون هيونج مين لاعب توتنام.

كما ينافس على جائزة أفضل صانع للأهداف، فهو يحتل الصدارة أيضا بصناعة 13 هدفا، مقابل 12 لزميله ترينت ألكسندر أرنولد.

ويأمل ليفربول أن يحقق أستون فيلا المفاجأة ويفوز أو يتعادل على مانشستر سيتي متصدر الدوري، ليحقق ليفربول اللقب في حالة فوزه على الذئاب.

فالصراع على أشده في البطولة الإنجليزية قبل جولة الختام يوم الأحد في ظل تصدر سيتي لجدول المسابقة برصيد 90 نقطة، مقابل 89 لملاحقه ليفربول.

ويحسم اسم بطل الدوري في الجولة الأخيرة والتي يلعب خلالها ليفربول ضد وولفرهامبتون بملعب أنفيلد، ويستقبل فيها سيتي منافسه أستون فيلا.

وأفادت جريدة تليجراف بأن ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي سيكون في ملعب الاتحاد يوم الأحد مع الكأس الحقيقية للبطولة.

بينما سيكون بعض أعضاء الرابطة في ملعب أنفيلد ومعهم كأس أخرى في حالة فوز ليفربول باللقب.

وأشار التقرير إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي تنوي تحضير كل ملعب بكأس وميداليات يفوز بها من يتوج باللقب.

في نهاية موسم 2018-2019 حدث الأمر نفسه، حين دخل سيتي الجولة الأخيرة متفوقا على ليفربول بنقطة أيضا.

وقتها كان الاتحاد الإنجليزي ينوي تواجد كأس البطولة في طائرة هليكوبتر في منتصف المسافة بين الملعبين التي تبلغ 270 ميلا، لتتجه إلى الملعب الذي يشهد تتويج الفائز بالدوري لكنه استبعد إمكانية حدوث ذلك.

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وينوي الاتحاد الإنجليزي تكرار ما حدث في نهاية موسم 2011-2012 حين تنافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

لو توج سيتي باللقب سيكون الرابع له في المواسم الـ5 الأخيرة.

فيما ستكون المرة الثانية لليفربول في المواسم الـ3 الأخيرة، لو تعثر رجال بيب جوارديولا أمام ستيفن جيرارد ولاعبيه.

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