تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء.. ماني وجوتا يقودان الهجوم ضد ولفرهامبتون

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول في المباراة التي تجمعه بمنافسه ولفرهامبتون مساء الأحد.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول في الجولة الختامية لموسم الدوري الإنجليزي.

وقرر يورجن كلوب مدرب ليفربول عدم المخاطرة بالدفع بصلاح وزميله فيرجيل فان دايك في التشكيل الأساسي خوفا من فقدهما في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل بباريس.

وكان الثنائي قد غاب عن المباراة الاخيرة ضد ساوثامبتون بسبب الإصابة في مباراة تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

فيما حُرم ديفوك أوريجي من ارتداء قميص ليفربول للمرة الأخيرة في ملعب أنفيلد بسبب إصابة عضلية، بعدما أعلن النادي رحيله هذا الصيف.

يذكر أن صلاح يصارع على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة، إذ سجل 22 هدفا مقابل 21 هدفا لملاحقه سون هيونج مين لاعب توتنام.

كما ينافس على جائزة أفضل صانع للأهداف، فهو يحتل الصدارة أيضا بصناعة 13 هدفا، مقابل 12 لزميله ترينت ألكسندر أرنولد.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندي روبرتسون - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: تياجو ألكانتارا - جوردن هندرسون - نابي كيتا

في الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - لويس دياز

ويأمل ليفربول أن يحقق أستون فيلا المفاجأة ويفوز أو يتعادل على مانشستر سيتي متصدر الدوري، ليحقق ليفربول اللقب في حالة فوزه على الذئاب.

فالصراع على أشده في البطولة الإنجليزية قبل جولة الختام يوم الأحد في ظل تصدر سيتي لجدول المسابقة برصيد 90 نقطة، مقابل 89 لملاحقه ليفربول.

ويحسم اسم بطل الدوري في الجولة الأخيرة والتي يلعب خلالها ليفربول ضد وولفرهامبتون بملعب أنفيلد، ويستقبل فيها سيتي منافسه أستون فيلا.

وأفادت جريدة تليجراف بأن ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي سيكون في ملعب الاتحاد يوم الأحد مع الكأس الحقيقية للبطولة.

بينما سيكون بعض أعضاء الرابطة في ملعب أنفيلد ومعهم كأس أخرى في حالة فوز ليفربول باللقب.

وأشار التقرير إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي تنوي تحضير كل ملعب بكأس وميداليات يفوز بها من يتوج باللقب.

في نهاية موسم 2018-2019 حدث الأمر نفسه، حين دخل سيتي الجولة الأخيرة متفوقا على ليفربول بنقطة أيضا.

وقتها كان الاتحاد الإنجليزي ينوي تواجد كأس البطولة في طائرة هليكوبتر في منتصف المسافة بين الملعبين التي تبلغ 270 ميلا، لتتجه إلى الملعب الذي يشهد تتويج الفائز بالدوري لكنه استبعد إمكانية حدوث ذلك.

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وينوي الاتحاد الإنجليزي تكرار ما حدث في نهاية موسم 2011-2012 حين تنافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

لو توج سيتي باللقب سيكون الرابع له في المواسم الـ5 الأخيرة.

فيما ستكون المرة الثانية لليفربول في المواسم الـ3 الأخيرة، لو تعثر رجال بيب جوارديولا أمام ستيفن جيرارد ولاعبيه.

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