مانشستر سيتي يكرم فيرناندينيو بهذه الطريقة

الأحد، 22 مايو 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

فيرناندينيو

قرر نادي مانشستر سيتي تكريم قائده فيرناندينيو بأمرين قبل أن يلعب مباراته الأخيرة بقميص الفريق يوم الأحد.

وأفاد مانشستر سيتي في بيان: "تقديرا للسنوات الـ9 التي قضاها معنا، يسعد نادي مانشستر سيتي الكشف عن لوحة الفُسيْفِساء الخاصة بالقائد فرناندينيو".

واضاف "اللوحة مستوحاة من هدفه المذهل في شباك ستوك سيتي عام 2017، والذي فاز بجائزة هدف الموسم للنادي في موسم 2017-2018".

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كما أطلق النادي اسم اللاعب البرازيلي على أحد ملاعب التدريب في أكاديمية سيتي تكريما له.

الدولي البرازيلي لعب 9 مواسم في صفوف سيتي وحقق العديد من البطولات، بلغت 12 بطولة.

وعلق فيرناندينيو قائلا "تكريمي بهذه الطريقة لفتة لا تصدق، هذه طريقة خاصة لإنهاء مسيرتي هنا".

وأكمل "لقد كانت فترة رائعة في حياتي وكان القدوم إلى سيتي أفضل قرار اتخذته على الإطلاق".

استخدم البرازيلي فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي تغريدة قديمة له ليؤكد رحيله عن الفريق هذا الصيف.

وينتهي عقد فيرناندينيو مع سيتي بنهاية هذا الموسم، وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عاما قد قرر العودة إلى البرازيل في الموسم الجديد.

وأعاد البرازيلي ليل السبت نشر تغريدة له تعود إلى عام 2013 قبل يبدأ يومه الأول مع سيتي، والتي قال فيها: "حان وقت النوم.. غدا أول يوم عمل لي في مان سيتي، أنا قلق جدا.. تصبحون على خير".

وكتب فيرناندينيو كلمات علق بها على التغريدة القديمة حين قال "هذه التغريدة تحتاج فقط لتغيير كلمة واحدة".

الكلمة هي أن يوم الأحد هو آخر يوم له في صفوف سيتي.

مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا يوم الأحد ستكون الأخيرة لفيرناندينيو بالقميص السماوي.

فوز سيتي سيضمن له التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد صراع مع ليفربول.

أما الخسارة أو التعادل، مع فوز ليفربول، سيمنح اللقب للحمر.

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