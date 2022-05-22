التشكيل - الشامي يقود هجوم الإسماعيلي في مواجهة البنك الأهلي

الأحد، 22 مايو 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

محمد الشامي يسجل ويحتفل بهدف الإسماعيلي الثالث في المصري

أعلن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

أخبار متعلقة
عصام عبد الفتاح يرد عبر في الجول على تصريحات سيد عبد الحفيظ الاتحاد المغربي: طلب الأهلي لضمانات أمنية من المغرب "عيب وعار" الإسماعيلي يفقد دونجا أمام الزمالك

خط الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو الحلواني

خط الوسط: عماد حمدي - محمد عادل - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - أحمد مصطفى

خط الهجوم: محمد الشامي

على الناحية الأخرى جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أسامة إبراهيم - أمير مدحت - محمد دبش - عاصم صلاح

خط الوسط: معروف يوسف - أحمد سعيد - كريم بامبو - محمد هلال - إسحاق يعقوبو

خط الهجوم: أسامة فيصل

اقرأ أيضا:

حسم الدوري الإيطالي في أطول دربي بالتاريخ

عبد الحفيظ يطالب عصام عبد الفتاح بالرد

أمير قطر يفاوض زيدان من أجل سان جيرمان

تطورات المفاوضات بين ليفاندوفسكي وبرشلونة

الدوري المصري الإسماعيلي البنك الأهلي
نرشح لكم
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك.. سيراميكا (0) - (0) المقاصة بسام: لم أوقع لأي فريق.. ومفاوضاتي مع الزمالك مستمرة التشكيل - باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا.. وصبيحة يدعم دفاع المقاصة عصام عبد الفتاح يرد عبر في الجول على تصريحات سيد عبد الحفيظ الإسماعيلي يفقد دونجا أمام الزمالك غزل المحلة يكشف لـ في الجول مجالات تطوير ملعب النادي المقترحة رابطة الأندية لـ في الجول: الأقرب موافقتنا على تأجيل مواجهة الأهلي وإيسترن كومباني عبد الحفيظ: أتمنى أن يرد عبد الفتاح على تلك المعلومة.. وهل سيتم إلغاء عقوبتي بروح القانون؟
أخر الأخبار
التشكيل - دي بروين ومحرز يقودان مانشستر سيتي أمام أستون فيلا من أجل التتويج بالدوري دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء.. ماني وجوتا يقودان الهجوم ضد ولفرهامبتون 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك.. سيراميكا (0) - (0) المقاصة 15 دقيقة | الكرة المصرية
بسام: لم أوقع لأي فريق.. ومفاوضاتي مع الزمالك مستمرة 35 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يكرم فيرناندينيو بهذه الطريقة 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا.. وصبيحة يدعم دفاع المقاصة 57 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - الشامي يقود هجوم الإسماعيلي في مواجهة البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
عصام عبد الفتاح يرد عبر في الجول على تصريحات سيد عبد الحفيظ ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 2 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك