التشكيل - الشامي يقود هجوم الإسماعيلي في مواجهة البنك الأهلي

أعلن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو الحلواني

خط الوسط: عماد حمدي - محمد عادل - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - أحمد مصطفى

خط الهجوم: محمد الشامي

على الناحية الأخرى جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أسامة إبراهيم - أمير مدحت - محمد دبش - عاصم صلاح

خط الوسط: معروف يوسف - أحمد سعيد - كريم بامبو - محمد هلال - إسحاق يعقوبو

خط الهجوم: أسامة فيصل

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