التشكيل - الشامي يقود هجوم الإسماعيلي في مواجهة البنك الأهلي
الأحد، 22 مايو 2022 - 15:08
كتب : FilGoal
أعلن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو الحلواني
خط الوسط: عماد حمدي - محمد عادل - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - أحمد مصطفى
خط الهجوم: محمد الشامي
على الناحية الأخرى جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
خط الدفاع: أسامة إبراهيم - أمير مدحت - محمد دبش - عاصم صلاح
خط الوسط: معروف يوسف - أحمد سعيد - كريم بامبو - محمد هلال - إسحاق يعقوبو
خط الهجوم: أسامة فيصل
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