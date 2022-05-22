غرناطة لـ في الجول: سنضم مغاربة جدد لتكرار تجربة براهيمي والعربي

كشفت باتريشيا رودريجيز مدير عام نادي غرناطة عن نية النادي الإسباني تجربة عدة لاعبين مغاربة خلال الصيف المقبل.

وقالت رودريجيز في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "لدينا اتفاقية مع أكاديمية محمد السادس بالمملكة المغربية تقضي باستقدام عدة لاعبين مغاربة من الأكاديمية لتجربتهم خلال الصيف المقبل، تمهيدًا لضم بعضهم للنادي في حالة نجاحهم في الاختبارات التي سنُجريها لهم".

وأضاف "نجح أكثر من لاعب لدينا من البلدان المغاربية، كـ ياسين براهيمي ويوسف العربي، ونود تكرار مثل هذه النجاحات من جديد".

رودريجيز اختصت FilGoal.com بالحديث عن خطط ناديها ليكون وجهة للسياحة العربية القادمة لزيارة جنوب إسبانيا أو ما يعرف تاريخيًا بالأندلس.

وردًا عما إذا كان يمكن لنادي ألميريا ذو الملكية العربية أن يكون منافسًا في هذا الصدد قالت "نادي قرطبة كذلك ذو ملكية عربية، لكن هذا لا يقلقنا بل العكس، فإن جهودنا المتضافرة قد تشكل عاملًا مساعدًا في استهداف شريحة جديدة من المشجعين والسائحين العرب لما يربطهم من علاقات تاريخية بالأندلس".

جدير بالذكر أن غرناطة كان قد وصل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي لكنه تراجع هذا الموسم ليكون أحد الفرق التي تقاتل على تفادي الهبوط من الليجا.

ويلتقي غرناطة مع إسبانيول في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني. مباراة يحتاج فيها للفوز لضمان البقاء بغض النظر عن باقي النتائج.

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