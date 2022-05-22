دي ماريا يوضح موقفه من الانضمام ليوفنتوس

أوضح أنخل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الذي أصبح حرا في الانتقال لأي فريق موقفه من الانضمام ليوفنتوس الموسم المقبل.

قبل أيام، كشف موقع كالتشيو ميركاتو عن اقتراب يوفنتوس من ضم أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

في تصريحات لشبكة ESPN رد دي ماريا على هذه الأنباء مازحا "لا.. لا".

وأضاف "أنا هادئ، ,لدي وقت، علي التفكير جيدا فيما سأفعله الموسم المقبل".

وتابع "هذا ليس قراري وحدي، علي التفكير في عائلتي، سأتخذ القرار الأفضل للجميع، لي ولزوجتي وأطفالي".

ولعب دي ماريا ضمن صفوف النادي الباريسي منذ صيف 2015 قادما من مانشستر يونايتد.

ووجه سان جيرمان عبر موقع الرسمي الشكر للاعبه الأرجنتيني معلنا رحيله عن صفوف الفريق بعد 7 سنوات بالقميص الأحمر والأزرق.

دي ماريا حقق 18 لقبا مع نادي العاصمة الفرنسية وبات أكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة في تاريخ النادي.

وسجل دي ماريا رقما قياسيا لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بواقع 18 تمريرة.

دي ماريا ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بخوض تجربة جديدة بالدوري الإيطالي وتحديدا يوفنتوس وذلك وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو". (طالع التفاصيل)

وأضاف الموقع الإيطالي أن صاحب الـ34 عاما كان أمام خيار آخر وهو العودة لبنفيكا النادي الذي بدأ من خلاله مسيرته في أوروبا ولكنه يقترب من الانضمام ليوفنتوس الذي كانت مفاوضاته أكثر إيجابية.

الدولي الأرجنتيني لعب 294 مباراة بقميص باريس سان جيرمان سجل 91 هدف و قدم 111 تمريرة حاسمة.

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 34 عاما ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان وقرر الرحيل بالفعل وفقا للتقارير ولكنه يرغب في الاستمرار في اللعب على مستوى عال في أوروبا وعدم العودة للأرجنتين.

وفقا لكالتشيو ميركاتو فإن دي ماريا كان أمام خيار آخر وهو العودة لبنفيكا النادي الذي بدأ من خلاله مسيرته في أوروبا ولكنه يقترب من الانضمام ليوفنتوس الذي كانت مفاوضاته أكثر إيجابية.

عرض يوفنتوس على دي ماريا هو عقد لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 7 مليون يورو وهو أقل مما يتقاضاه مع باريس سان جيرمان (10 مليون) ولكنه العرض الأمثل والذي لن يقدم أكبر منه في عمره الحالي.

دي ماريا شارك مع باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم في 30 مباراة بجميع البطولات وتمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة 8 آخرين وساهم في تتويج الفريق بالدوري الفرنسي.