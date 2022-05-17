تقرير: يوفنتوس يقترب من ضم دي ماريا

كشف موقع كالتشيو ميركاتو عن اقتراب يوفنتوس من ضم أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

أنخل دي ماريا النادي : باريس سان جيرمان يوفنتوس

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 34 عاما ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان وقرر الرحيل بالفعل وفقا للتقارير ولكنه يرغب في الاستمرار في اللعب على مستوى عال في أوروبا وعدم العودة للأرجنتين.

وفقا لكالتشيو ميركاتو فإن دي ماريا كان أمام خيار آخر وهو العودة لبنفيكا النادي الذي بدأ من خلاله مسيرته في أوروبا ولكنه يقترب من الانضمام ليوفنتوس الذي كانت مفاوضاته أكثر إيجابية.

عرض يوفنتوس على دي ماريا هو عقد لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 7 مليون يورو وهو أقل مما يتقاضاه مع باريس سان جيرمان (10 مليون) ولكنه العرض الأمثل والذي لن يقدم أكبر منه في عمره الحالي.

دي ماريا شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي في 30 مباراة بجميع البطولات وتمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة 8 آخرين وساهم في تتويج الفريق بالدوري الفرنسي.

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