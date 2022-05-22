ترينت: أنا معجب بـ سيتي.. وأود أن أراهم كفريق رائع بعد 20 عاما وليس الآن

اعترف ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول بإعجابه الشديد بفريق مانشستر سيتي غريم فريقه في السنوات الأخيرة.

ليفربول وسيتي تصارعا على لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة، حين حقق سيتي 3 ألقاب مقابل لقب لليفربول، بينما يحسم لقب موسم 2021-2022 لصالح أحدهما مساء الأحد.

وقال ترينت عن مانشستر سيتي: "نعم أنا معجب بهم. ربما يكونون أفضل فريق في العالم، يمكنك الاختيار بيننا وبينهم".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "عليك الإعجاب بالفريق الذي يفوز بالمباريات باستمرار وأنا معجب بهم".

وأكمل "لديهم فريق رائع ومدير فني رائع، لكني أود أن أراهم هكذا بعد 20 عاما عندما أعتزل كرة القدم، وليس الآن".

وتابع المدافع الشاب "هذا هو ثالث موسم لنا نصل فيه لـ90 نقطة خلال 4 سنوات، وهو أمر رائع".

وأتم "حصول ليفربول على لقب واحد فقط خلال السنوات الأخيرة يظهر مدى القوة التي تتمتع بها سيتي".

ويأمل ليفربول أن يحقق أستون فيلا المفاجأة ويفوز أو يتعادل على مانشستر سيتي متصدر الدوري، ليحقق ليفربول اللقب في حالة فوزه على الذئاب.

فالصراع على أشده في البطولة الإنجليزية قبل جولة الختام يوم الأحد في ظل تصدر سيتي لجدول المسابقة برصيد 90 نقطة، مقابل 89 لملاحقه ليفربول.

ويحسم اسم بطل الدوري في الجولة الأخيرة والتي يلعب خلالها ليفربول ضد وولفرهامبتون بملعب أنفيلد، ويستقبل فيها سيتي منافسه أستون فيلا.

وأفادت جريدة تليجراف بأن ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي سيكون في ملعب الاتحاد يوم الأحد مع الكأس الحقيقية للبطولة.

بينما سيكون بعض أعضاء الرابطة في ملعب أنفيلد ومعهم كأس أخرى في حالة فوز ليفربول باللقب.

وأشار التقرير إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي تنوي تحضير كل ملعب بكأس وميداليات يفوز بها من يتوج باللقب.

في نهاية موسم 2018-2019 حدث الأمر نفسه، حين دخل سيتي الجولة الأخيرة متفوقا على ليفربول بنقطة أيضا.

وقتها كان الاتحاد الإنجليزي ينوي تواجد كأس البطولة في طائرة هليكوبتر في منتصف المسافة بين الملعبين التي تبلغ 270 ميلا، لتتجه إلى الملعب الذي يشهد تتويج الفائز بالدوري لكنه استبعد إمكانية حدوث ذلك.

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وينوي الاتحاد الإنجليزي تكرار ما حدث في نهاية موسم 2011-2012 حين تنافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

لو توج سيتي باللقب سيكون الرابع له في المواسم الـ5 الأخيرة.

فيما ستكون المرة الثانية لليفربول في المواسم الـ3 الأخيرة، لو تعثر رجال بيب جوارديولا أمام ستيفن جيرارد ولاعبيه.

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