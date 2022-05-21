كيليني يودع يوفنتوس بالدماء.. فيورنتينا إلى المؤتمر وهبوط جنوى

السبت، 21 مايو 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

كيليني في مباراته الأخيرة

تغلب فيورنتينا على ضيفه يوفنتوس بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين للدوري الإيطالي.

سجل هدفي فيورنتينا ألفريد دونكان في الدقيقة 45+1 ونيكولاس جونزاليس في الدقيقة 92.

الفوز حسم مقعد دوري المؤتمر الأوروبي لصالح فيورنتينا، الذي أنهى المسابقة في المركز السابع برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتالانتا الذي خسر بدوره أمام إمبولي بهدف دون رد.

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أما يوفنتوس، فسبق له ضمان المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

ولعب جورجيو كيليني نجم يوفنتوس المخضرم مباراته الأخيرة بقميص الفريق، ولم يفوت الفرصة لإعادة واحدة من عاداته التاريخية، حيث أصيب بجرح في الرأس ونزف الدماء.

على الجانب الآخر قفز لاتسيو إلى المركز الخامس بتعادله فيرونا بثلاثة أهداف لكل فريق.

تقدم لصالح فيرونا الثنائي جيوفاني سيميوني في الدقيقة 6 ثم كيفن لاسانيا في الدقيقة 14، وتعادل لاتسيو بواسطة جوفاني كابرال في الدقيقة 16 وفيليبي أندرسون في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 62 تقدم بيدرو لصالح لاتسيو مكملا العودة، ولكن مارتن هونجلا استرد التعادل لفيرونا في الدقيقة 76.

ارتفع رصيد لاتسيو إلى 64 نقطة في المركز الخامس متأهلا إلى الدوري الأوروبي، بفارق نقطة عن روما السادس الذي حسم تأهله أيضا.

وتأكد هبوط جنوى في المركز التاسع عشر برصيد 28 نقطة، بعد خسارته أمام بولونيا بهدف نظيف.

وضمن فينيسيا (26 نقطة) الهبوط إلى الدرجة الثانية في المركز الأخير.

فيما يظل الصراع على النجاة من المركز الثامن عشر بين صاحبه كالياري (29 نقطة) الذي يلاقي فينيسيا غدا، والسابع عشر ساليرنيتانا الصاعد حديثا (31 نقطة) الذي سيلاقي أودينيزي.

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