خبر في الجول - الأهلي يطلب استقدام حكام أجانب لمباراة القمة

السبت، 21 مايو 2022 - 17:27

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - تصوير مصطفى عميرة

خاطب الأهلي اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك في الدوري المصري، حسبما علم Filgoal.com.

وتأجلت مباراة الأهلي مع الزمالك في الجولة 20 من الدوري إلى 19 يونيو المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة طلبت في تعيين حكام اجانب لمباراة القمة.

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وكشف المصدر أن اتحاد الكرة تفهم موقف الأهلي من أجل منح اتحاد الكرة ولجنة الحكام الفرصة لاستقدام طاقم أجنبي على قدر الحدث.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن اتحاد الكرة وافق على الاستعانة بحكام أجانب في الدوري المصري على استقدام حكام أجانب للدوري دون قيود أو شروط.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة توصل لاتفاق مع لجنة الحكام على التعاون مع كل أندية الدوري والموافقة على طلباتهم لاستقدام حكام أجانب بشرط أن يتحملوا هم تكاليفهم.

يأتي ذلك كنوع من اكتساب الثقة في الأندية ورفع الحرج عن الحكام المصريين في ظل كثرة الانتقادات التي تطولهم.

وكان اتحاد الكرة قرر في وقت سابق إقامة الدوري المصري والكأس بحكام مصريين.

لكن طلب الأهلي منذ فترة استقدام حكام أجانب للدوري قبل أن يستكمل مبارياته بمصريين.

وشهد الدوري المصري الكثير من حالات الاعتراض على الحكام وقراراتهم كان آخرهم ذلك الذي جاء من الأهلي وطلب إعادة مباراته مع البنك الأهلي لإلغاء هدف محمود وحيد.

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