رئيس شركة لاكي تورز: لا يوجد أي ربح من تكلفة سفر جمهور الأهلي إلى المغرب

كشف محمد رضا رئيس شركة لاكي تورز للسياحة عن مستجدات ترتيب سفر جمهور الأهلي إلى المغرب لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

وقال رضا عبر قناة صدى البلد: "حتى الآن هناك حوالي 2000 مشجع لـ الأهلي تأكد سفرهم إلى المغرب لحضور نهائي إفريقيا".

وأضاف "سنحاول في الأيام المقبلة زيادة عدد جمهور الأهلي المسافر إلى المغرب ونستهدف سفر 7500 ألف مشجع".

وواصل "هناك إقبال كبير للغاية وأكثر من المتوقع على طلبات السفر إلى المغرب لتشجيع الأهلي في نهائي إفريقيا".

وشدد "لا يوجد أي هامش ربح للشركة من سفر جمهور الأهلي إلى المغرب وحاولنا تخفيض سعر تكلفة الفرد الواحد لأرخص سعر".

واستمر في تصريحاته "خلال 72 ساعة سننتهي من تجهيز جميع الأمور الخاصة بحضور الجمهور للمباراة والحصول على تأشيرة دخول المغرب من المطار".

وأشار "تواصلنا مع شركة مصر للطيران وتم التسهيل لنا وجماهير الأهلي كافة الأمور".

وأفصح "شركة مصر للطيران ستوفر الطائرات كبيرة الحجم والسعة لسفر الجماهير".

وتابع "وفرنا كافة الرحلات سواء اليوم الواحد وهو السفر يوم الأثنين يوم المباراة الساعة 8 صباحًا بحيث تصل الجماهير الساعة 1 ظهرًا ثم التوجه للأستاد".

وأتم تصريحاته "حجزنا 5 طائرات كبار حتي الوقت الحالي بسعة 1500 راكب وطائرتان من شركة "إير كايرو" بسعة 500 راكب".

من جانبه كشف محمد عبد الدائم رئيس مجلس إدارة شركة ماستر ترافل للسياحة، المكلفة أيضا بملف سفر جماهير الأهلي للمغرب : "إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حرصت على تسهيل الأمور على جماهير النادي الأهلي وتم التعاقد مع شركة لحجز السفر بالتقسيط".

واختتم "التقسيط سيكون بدون فوائد على الجماهير، وهي لجميع عشاق ومحبي النادي الأهلي، وليس أعضاء النادي فقط، وهي خطوة رائعة من إدارة النادي الأهلي".

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