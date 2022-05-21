فيكتور جوميز حكما لنهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد

السبت، 21 مايو 2022 - 20:39

كتب : بسام أبوبكر محمد عبد العظيم

الحكم فيكتور جوميز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة الحكم أسماء حكام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2021/2022.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري الأبطال، في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

واختار الاتحاد الإفريقي، الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة المباراة.

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وجاء طاقم حكام مباراة نهائي دوري الأبطال كالآتي:

فيكتور جوميز (جنوب إفريقيا) – حكم الساحة

أخيلي سويلا (جنوب إفريقيا) – حكم مساعد

سورو فاتسوني (ليسوتو) – حكم مساعد

هيلدر مارتينيز (أنجولا) – حكم رابع

باملاك تيسيما (إثيوبيا) – حكم فيديو

محمد عبد الله إبراهيم (السودان) – مساعد حكم فيديو أول

هيثم قيراط (تونس) – مساعد حكم فيديو ثاني

وسبق أن أدار جوميز مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

وأدار جوميز مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الجاري بين الوداد وبترو أتليتكو وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، لتصبح الثانية له مع الفريق المغربي بعد لقاء الأهلي.

تحكيميا تواجد جوميز في 8 مباريات سابقة للأهلي فاز الأهلي في 5 وخسر 3 وجميعها في دوري أبطال إفريقيا، أبرزها الفوز على النجم الساحلي 6-2 والترجي التونسي 1-0 في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي.

الجنوب إفريقي أدار الموسم الجاري 21 مباراة في جميع المسابقات (دوري أبطال إفريقيا – دوري سعودي – دوري جنوب إفريقي – كأس جنوب إفريقيا – كأس أمم إفريقيا) وأشهر 78 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء واحتسب 8 ركلات جزاء.

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