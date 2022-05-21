ثلاثة يشارك فيها صلاح.. 7 منافسات تنتظر الحسم في الأحد الناري لـ الدوري الإنجليزي

لا صوت يعلو فوق صوت الدوري الإنجليزي، وسبع منافسات تنتظر الحسم غدا في ثمانية ملاعب.

الصراع الأكبر سيكون في ملعبي آنفيلد والاتحاد حيث سيتنافس ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري في الجولة الأخيرة.

نظريا، ثمانية فرق لم تحسم موقفها النهائي من الدوري. ثماني مباريات من أصل عشر ستشهد تنافسا كبيرا.

لقب الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول نظيره ولفرهامبتون على ملعب آنفيلد، بينما سيلعب مانشستر سيتي أمام أستون فيلا على ملعب الاتحاد بأفضلية نقطة واحدة.

يحتاج مانشستر سيتي للفوز لحسم اللقب رسميا دون النظر لنتيجة مباراة ليفربول.

حال تعادل مانشستر سيتي، سيحتاج لتعادل أو هزيمة ليفربول أمام ولفرهامبتون.

على الجانب، يحتاج ليفربول للفوز مع تعثر مانشستر سيتي لحسم اللقب الـ20.

الحالة التي ستقودنا لمباراة فاصلة هي هزيمة مانشستر سيتي بستة أهداف دون مقابل وتعادل ليفربول مع ولفرهامبتون بخمسة أهداف لكل منهما.

صراع المركز الرابع

يبدو هذا الصراع أخف حدة من الدوري، توتنام في المركز الرابع بـ68 نقطة متفوقا بنقطتين على أرسنال صاحب الـ66 نقطة.

توتنام سيلعب أمام نورويتش الذي هبط إلى التشامبيونشيب بالفعل خارج قواعده بينما سيستضيف أرسنال نظيره إيفرتون الذي حسم البقاء في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس.

فوز توتنام سيعني صعوده مباشرة لدوري أبطال أوروبا بدون النظر لنتيجة مباراة أرسنال.

تعادل توتنام حتى سيضمن تواجده في دوري الأبطال إلا إذا فاز أرسنال على إيفرتون بفارق أكثر من 15 هدفا وهو فارق الأهداف بين الفريقين.

أرسنال لا بديل له عن الفوز وانتظار هزيمة توتنام أو تعادله بشرط تعويضه لفارق الأهداف الكبير جدا.

صراع المركز السادس

يتنافس مانشستر يونايتد مع وست هام على البطاقة الأخيرة للدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد صاحب الـ58 نقطة سيخرج لمواجهة كريستال بالاس، بينما سيلعب وست هام مع برايتون خارج قواعده وفي رصيده 56 نقطة.

فوز الشياطين الحمر سيعني التأهل المباشر للدوري الأوروبي، وحال التعادل سيحتاج لعدم فوز وست هام لحسم تأهله.

وست هام لا بديل له عن الفوز على برايتون مع انتظار تعثر مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس.

الهبوط

بعد ضمان إيفرتون للبقاء وسط الكبار، سيتنافس ليدز وبيرنلي على الهابط الأخير للتشامبيونشيب.

كلا الفريقين يمتلك في رصيده 35 نقطة ولكن مع أفضلية كبيرة لـ بيرنلي بخصوص فارق الأهداف بامتلاكه -18 مع -38 لـ ليدز يونايتد.

ليدز يونايتد سيخرج لمواجهة برينتفورد واحد من أعداءه في الفترة الأخيرة مع تنافسهم في التشامبيونشيب خلال الألفينات.

على الجانب الآخر، سيستضيف بيرنلي نظيره نيوكاسل الحصان الأسود للدوري في النصف الثاني من الموسم.

فوز بيرنلي سيعني البقاء مباشرة، حال التعادل سيحتاج لتعادل أو هزيمة ليدز أمام برينتفورد.

والعكس صحيح بالنسبة لليدز يونايتد، حال تحقيق الفريقين لنفس النتيجة سيبقى بيرنلي وسط الكبار.

هداف الدوري

يتصدر محمد صلاح جدول هدافي الدوري حتى الآن برصيد 22 هدفا مقابل 21 لـ سون هيونج مين لاعب توتنام.

كلوب قال عن صلاح في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ولفرهامبتون: "أتفهم تماما معركة الهداف التي يخوضها مع سون لكن مو (محمد صلاح) لا يريد المخاطرة ليس لدي شك بخصوص ذلك".

وأضاف "لست متأكدا مما سنفعله في عطلة نهاية الأسبوع، لا توجد فرصة لنتحمل أي مخاطر،

وتابع "يبدو الأمر جيدا، يتخذ الأولاد (المصابون) خطوات نحو الأمام".

وأتم "الحل المفضل لدي هو أنهم يلعبون في عطلة نهاية الأسبوع (ولفرهامبتون) من أجل إيقاع الفريق، أو على الأقل على مقاعد البدلاء، في النهاية لا أستطيع أن أقول 100%".

حال فوز صلاح ستكون المرة الثالثة في تاريخه التي يفوز فيها بالحذاء الذهبي.

وسيكون رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

ويتساوى مع كين وشيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

وللمرة السابعة سيفوز لاعب من ليفربول بالحذاء الذهبي ليفك الشراكة مع آرسنال كأكثر الأندية فوزا باللقب.

حال فوز سون، فسيكون أول لاعب من كوريا الجنوبية يفوز بلقب هداف البريميرليج لتكون الدولة رقم 13 التي يفوز أحد لاعبيها باللقب.

وسيتساوى توتنهام مع مانشستر يونايتد بخمسة ألقاب في المركز الثالث.

وحال تشارك الجائزة بين صلاح وسون، ستكون المرة الخامسة التي يتشارك أكثر من لاعب في لقب الهداف.

أفضل صانع ألعاب

يتنافس محمد صلاح مع زميله ترنت ألكساندر آرنولد على لقب أفضل صانع ألعاب في الدوري.

يتصدر صلاح القائمة برصيد 13 تمريرة حاسمة مقابل 12 لـ آرنولد.

ويأتي من بعيد الثلاثي أندرو روبيترسون وميسون ماونت وجارود بوين برصيد 10 تمريرات حاسمة.

حال فوز صلاح بلقب الهداف وأفضل صانع ألعاب، سيكون ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

القفاز الذهبي

يتنافس الثنائي البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، وإديرسون مورايس حارس مانشستر سيتي على اللقب.

ويتساوى كلا الحارسين بشباك نظيفة في 20 مباراة.

وللموسم الرابع على التوالي، سيفوز حارس برازيلي بالجائزة بعد فوز إديرسون في الموسمين الماضيين وأليسون في 2018-2019.

إذا خرج أحد الحارسين ببشباك نظيفة سيعادل رقم أليسون بيكر في 18-19 وفان دير سار في 08-09 بعد أن خرج بشباك نظيفة في 21 مباراة كثاني أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك في البريميرليج خلف بيتر تشيك في 04-05 (24 مرة).

البرازيل ستعادل رقم إنجلترا وإسبانيا والتشيك كأكثر الدول فوزا بالقفاز الذهبي في البريميرليج (4 مرات).

حال فوز إديرسون فإنه سيعادل رقم بيبي رينا كثاني أكثر الحراس فوزا بالقفاز الذهبي خلف بيتر تشيك وجو هارت (4 مرات).

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