خبر في الجول – اتحاد الكرة يوافق على الاستعانة بحكام أجانب دون قيود أو شروط

وافق اتحاد الكرة على الاستعانة بحكام أجانب في الدوري المصري على استقدام حكام أجانب للدوري دون قيود أو شروط.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة توصل لاتفاق مع لجنة الحكام على التعاون مع كل أندية الدوري والموافقة على طلباتهم لاستقدام حكام أجانب بشرط أن يتحملوا هم تكاليفهم.

يأتي ذلك كنوع من اكتساب الثقة في الأندية ورفع الحرج عن الحكام المصريين في ظل كثرة الانتقادات التي تطولهم.

وكان اتحاد الكرة قرر في وقت سابق إقامة الدوري المصري والكأس بحكام مصريين.

لكن طلب الأهلي منذ فترة استقدام حكام أجانب للدوري قبل أن يستكمل مبارياته بمصريين.

وشهد الدوري المصري الكثير من حالات الاعتراض على الحكام وقراراتهم كان آخرهم ذلك الذي جاء من الأهلي وطلب إعادة مباراته مع البنك الأهلي لإلغاء هدف محمود وحيد.

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