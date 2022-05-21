الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 28

السبت، 21 مايو 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - الصعيد

انتهت مباريات الجولة 28 من مجموعة الصعيد وبعد تأهل أسوان يظل صراع الهبوط مشتعلا في الدرجة الثانية.

وتتصارع 6 فرق على الهروب من الهبوط وهم المدينة المنورة التاسع والإعلاميين العاشر وبني سويف ثم ديروط وسوهاج وملوي إذ يعد الفارق 5 نقاط بين التاسع والرابع عشر قبل جولتين على النهاية.

وتأجلت مباراة أسوان مع الألومنيوم إلى يوم 31 مايو بسبب خوض نادي أسوان مباراة دور النصف نهائي في كأس مصر أمام الزمالك يوم الاثنين المقبل.

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وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

بترول أسيوط 1-0 ملوي

بني سويف 3-1 ديروط

مركز شباب طامية 0-2 الفيوم

المدينة المنورة 2-2 المنيا

قنا 0-2 كيما أسوان

البداري 0-0 سوهاج

تليفونات بني سويف 2-0 الإعلاميين

وإليكم جدول الترتيب قبل جولتين على النهاية:

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