أساطير الشمال - برباتوف وكاراجر وإيفرا وكاوت.. ليفربول يهزم مانشستر يونايتد في الموقعة الخيرية

السبت، 21 مايو 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

مباراة أساطير الشمال

فاز ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية الخيرية التي جمعتهما تحت مسمى "أساطير الشمال" على ملعب أولد ترافورد.

وبدأ مانشستر يونايتد بقيادة برايان روبسون بتشكيل مكون من: رايموند فان دير جو – جاري نيفيل – ياب ستام – روني يونسن – باتريس إيفرا – كارل بوبورسكي – لويس أنطونيو فالنسيا – نيكي بات – يسبر بلومكفيست – ديميتار برباتوف – لويس ساها.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: كيفن بيلكينجتون – ويس براون – جون أوشيه – مايكل سيلفستر – كوينتون فورتشن – داني ويبر.

على الناحية الأخرى جاء تشكيل ليفربول بقيادة سير كيني داجليش كالتالي: جيرزي دوديك – بيورن كفارم – جيمي كاراجر – أبيل تشافيير – فابيو أوريليو – جيرمان بينانت – ساليف دياو – أنتوني لو تاليك – ماكسي رودريجيز – ستوارت داونينج – أندري فورونين.

فيما تواجدت الأسماء التالية على مقاعد البدلاء: ساندر فيسترفيلد – خوسيه إنريكي – جريجوري فينيال – مارك رايت – محمد سيسوكو – مارك جونزاليس – لويس جارسيا – يوسي بنعيون – ديرك كاوت – فلوران سيناما بونجول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، فيما تقدم ليفربول مع بداية الشوط الثاني عن طريق لويس جارسيا الذي راوغ الحارس رايمون فان دير جو وسجل الكرة في المرمى الخالي.

سريعا تعادل مانشستر يونايتد بواسطة البلغاري ديميتار برباتوف الذي تحصل على ركلة جزاء سجل منها هدف التعادل.

واستعاد ليفربول التقدم بواسطة مارك جونزاليس الذي سجل من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يضيف لويس جارسيا هدفه الثاني والثالث للريدز في المباراة.

واحتفل مانشستر يونايتد بجمع أكثر من 1.3 مليون جنيه استرليني من هذه المباراة الخيرية، قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب أنفيلد في سبتمبر المقبل.

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