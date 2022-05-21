تيباس: ما يفعله باريس مع مبابي إهانة لكرة القدم.. الخليفي أخطر من دوري السوبر

فتح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني النار على باريس سان جيرمان ورئيسه القطري ناصر الخليفي، وذلك على خلفية أنباء تجديد تعاقد نجم الفريق كيليان مبابي.

وقال تيباس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ما يفعله باريس سان جيرمان بتجديده لعقد مبابي بهذا المبلغ الضخم من المال، بالنظر لكيف ومن أين يدفعونه، وبعد خسائر تبلغ 700 مليون يورو في الأعوام الأخيرة و600 مليون يورو في فاتورة الرواتب، هو إهانة لكرة القدم".

وأضاف "(ناصر) الخليفي لا يقل خطورة عن دوري السوبر الأوروبي".

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت في تقرير لها أن مبابي وافق على عرض ناديه للتجديد لثلاث سنوات مقبلة.

وأشار التقرير إلى أن مبابي أعطى مسؤولي سان جيرمان موافقته المبدئية على التجديد قبل أن يتخذ قراره في وقت لاحق وأبلغ به الجهاز الفني والفريق خلال إحدى الاجتماعات.

وزعمت تقارير صحفية أن الراتب السنوي الذي وافق عليه مبابي يبلغ قرابة 100 مليون يورو.

لكن أكدت الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت أن مبابي لم يوقع على العقد حتى الآن.

وشدد التقرير أن أي تحول في مسار الصفقة أصبح غير محتمل ليودع بذلك مبابي ريال مدريد الذي كان يرغب في ضمه لأكثر من عام كامل.

وقدم ريال مدريد عرضا لسان جيرمان الموسم الماضي لكن الفريق الفرنسي رفضه وانتظر فريق العاصمة الإسبانية ضم كيليان مجانا في صفقة انتقال حر.

وهو ما لن يحدث الآن.

وذكر فابريزيو رومانو الموثوق في أخبار الانتقالات بشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن مبابي اتصل هاتفيا بلفورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ليخبره بشكل شخصي ومباشر بقبوله عرض سان جيرمان للتجديد.

ماذا حدث سابقا؟

حتى مساء الجمعة كان مبابي في طريقه إلى ريال مدريد لكن قدم سان جيرمان عرضا خياليا.

وذكر موقع "يوروسبورت" في نسخته الإسبانية تفاصيل العرض بحصول مبابي على على 300 مليون يورو من باريس كمكافأة توقيع على العقد الجديد و100 مليون أخرى صافية سنويا في كل سنة من تعاقده الجديد.

هذا بالإضافة لحصوله بشكل كامل على العائد من حق استغلال صورته.

وأكد التقرير أن مبابي تعرض لضغوط شديدة كي لا يغادر فرنسا في ظل كونه شخصية هامة في قيمة نابليون بونابرت وشارل ديجول وآلان بروست "سائق الفورميولا 1" وزين الدين زيدان.

في السياق ذاته أكدت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن سان جيرمان وافق على توقيع مبابي على عقد لثلاث سنوات بدل من خمسة لإقناعه بالبقاء.

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