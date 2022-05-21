تيباس: ما يفعله باريس مع مبابي إهانة لكرة القدم.. الخليفي أخطر من دوري السوبر

السبت، 21 مايو 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

فتح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني النار على باريس سان جيرمان ورئيسه القطري ناصر الخليفي، وذلك على خلفية أنباء تجديد تعاقد نجم الفريق كيليان مبابي.

وقال تيباس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ما يفعله باريس سان جيرمان بتجديده لعقد مبابي بهذا المبلغ الضخم من المال، بالنظر لكيف ومن أين يدفعونه، وبعد خسائر تبلغ 700 مليون يورو في الأعوام الأخيرة و600 مليون يورو في فاتورة الرواتب، هو إهانة لكرة القدم".

وأضاف "(ناصر) الخليفي لا يقل خطورة عن دوري السوبر الأوروبي".

أخبار متعلقة
ليكيب: وداعا ريال مدريد.. مبابي اختار سان جيرمان وأبلغ بيريز بقراره دي مارزيو: لا مزيد من التكهنات.. مبابي سيجدد مع سان جيرمان وموعد الإعلان المحتمل دي مارزيو: قنبلة بشأن مستقبل مبابي.. سيبقى في باريس ولن ينضم لـ ريال مدريد

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت في تقرير لها أن مبابي وافق على عرض ناديه للتجديد لثلاث سنوات مقبلة.

وأشار التقرير إلى أن مبابي أعطى مسؤولي سان جيرمان موافقته المبدئية على التجديد قبل أن يتخذ قراره في وقت لاحق وأبلغ به الجهاز الفني والفريق خلال إحدى الاجتماعات.

وزعمت تقارير صحفية أن الراتب السنوي الذي وافق عليه مبابي يبلغ قرابة 100 مليون يورو.

لكن أكدت الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت أن مبابي لم يوقع على العقد حتى الآن.

وشدد التقرير أن أي تحول في مسار الصفقة أصبح غير محتمل ليودع بذلك مبابي ريال مدريد الذي كان يرغب في ضمه لأكثر من عام كامل.

وقدم ريال مدريد عرضا لسان جيرمان الموسم الماضي لكن الفريق الفرنسي رفضه وانتظر فريق العاصمة الإسبانية ضم كيليان مجانا في صفقة انتقال حر.

وهو ما لن يحدث الآن.

وذكر فابريزيو رومانو الموثوق في أخبار الانتقالات بشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن مبابي اتصل هاتفيا بلفورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ليخبره بشكل شخصي ومباشر بقبوله عرض سان جيرمان للتجديد.

ماذا حدث سابقا؟

حتى مساء الجمعة كان مبابي في طريقه إلى ريال مدريد لكن قدم سان جيرمان عرضا خياليا.

وذكر موقع "يوروسبورت" في نسخته الإسبانية تفاصيل العرض بحصول مبابي على على 300 مليون يورو من باريس كمكافأة توقيع على العقد الجديد و100 مليون أخرى صافية سنويا في كل سنة من تعاقده الجديد.

هذا بالإضافة لحصوله بشكل كامل على العائد من حق استغلال صورته.

وأكد التقرير أن مبابي تعرض لضغوط شديدة كي لا يغادر فرنسا في ظل كونه شخصية هامة في قيمة نابليون بونابرت وشارل ديجول وآلان بروست "سائق الفورميولا 1" وزين الدين زيدان.

في السياق ذاته أكدت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن سان جيرمان وافق على توقيع مبابي على عقد لثلاث سنوات بدل من خمسة لإقناعه بالبقاء.

طالع أيضا

طلب جديد من الأهلي بشأن مباراة إيسترن كومباني

تكاليف رحلة سفر جمهور الأهلي للقاء الوداد

أمير مرتضى: من يرحل قبل نهاية الموسم هارب

حديث من صلاح عن لقاء ريال مدريد

مصطفى محمد يكشف عدم رضاه عن أدائه

كيليان مبابي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ريال مدريد خافيير تيباس
نرشح لكم
غرناطة آخر الهابطين في إسبانيا.. وأجيري يقود مايوركا للمعجزة أول إنجازات فريق بيكيه.. أندورا يتأهل إلى الدرجة الثانية في إسبانيا بيلد: 8 ملايين يورو تفصل بين برشلونة وليفاندوفسكي "اللعب في ريال مدريد امتياز ليس للجميع".. كيف رد لاعبو الميرينجي على تجديد مبابي "الأندية المملوكة لدول لا تحترم القواعد".. رابطة الدوري الإسباني تشكو باريس سان جيرمان بسبب مبابي مؤتمر تشافي: ليفاندوفسكي أحد اختيارات برشلونة.. موقف دي يونج و4 لاعبين أخبرتهم بالرحيل قبل إعلانها.. كورتوا: أهنئ صديقي بونو على جائزة زامورا العقدة مستمرة.. بيتيس يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد في ختام الليجا
أخر الأخبار
الأهلي يعلن دعم رحلات الجمهور لحضور نهائي إفريقيا 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
علي فرج يتوج ببطولة العالم للاسكواش للرجال.. ونور الشربيني تتوج بلقب السيدات 16 دقيقة | رياضات أخرى
كالياري يهبط إلى الدرجة الثانية الإيطالية.. وسالرنيتانا ينجو بأعجوبة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
رأسية مابولولو تمنح الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على بيراميدز 45 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية توافق على تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني.. وتحدد الموعد الجديد 54 دقيقة | الكرة المصرية
لأول مرة.. محمد يوسف فياض حكمًا لمباراة الزمالك وأسوان 57 دقيقة | الكرة المصرية
إنزاجي: أشعر بالفخر لما قدمناه على مدار الموسم.. ومواجهة ليفربول أثرت على مستوانا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 3 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك