NBA - جولدن ستيت يعود من بعيد ويهزم دالاس بطريقة مثيرة في ثاني مباريات نهائي الغربي

السبت، 21 مايو 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

ستيف كيري

عاد جولدن ستيت واريورز من تأخره بأكثر من 20 نقطة أمام دالاس مافريكس واستطاع تحقيق انتصارا هاما في سلسلة نهائي القسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وحقق جولدن ستيت الفوز في ثاني مباريات سلسلة نهائي الغرب، ليتقدم بنتيجة 2-0 في مجموعة المباريات أمام دالاس مافريكس.

وفاز جولدن ستيت على دالاس بنتيجة 126-117.

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بدأ دالاس المباراة بطريقة أكثر من رائعة وتقدم في النتيجة بأكثر من 20 نقطة أمام جولدن ستيت الذي يلعب في ملعبه ووسط جماهيره.

لينتهي الشوط الأول بتقدم دالاس بنتيجة 72-58.

لكن في الشوط الثاني انقلبت الأمور ونجح جولدن ستيت في قلب النتيجة وغلق كل الطرق المؤدية إلى السلة أمام لوكا دونشيتش ورفاقه.

ليستطيع جولدن ستيت تحقيق فوزا مثيرا وهاما وصل به للانتصار الثاني في السلسلة.

وتنتقل السلسلة في المباراتين الثالثة والرابعة إلى ملعب دالاس مافريكس.

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