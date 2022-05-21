خبر في الجول – 3 أندية فرنسية مهتمة بـ مصطفى محمد.. وجلسة حاسمة

السبت، 21 مايو 2022 - 16:53

كتب : محمد عبد العظيم

مصطفى محمد - جالاتاسراي

بدأ ممثلو مصطفى محمد عقد جلسات مع مسؤولي جالاتا سراي خلال الساعات الماضية من أجل تحديد مستقبل اللاعب في ظل رغبة مهاجم منتخب مصر في الرحيل.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وقال مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت: "مصطفى يرغب في الرحيل لعدم وجود ضمانات لحصوله على مركز أساسي في الموسم المقبل مع الفريق".

وأتم المصدر "هناك محادثات جارية مع مسؤولي جالاتا سراي لحل الموقف الحالي".

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وحسبما علم FilGoal.com فهناك 3 أندية فرنسية مهتمة بضم مصطفى وهم مونبيلييه ولانس وبوردو.

وبدأ بالفعل بعض ممثلي تلك الأندية الحديث مع ممثلي مصطفى محمد للحصول على خدماته نهائيا.

فيما أظهر ليون الفرنسي اهتماما ضعيفا بمصطفى بعدما حضر كشافيه لقاء جالاتا سراي ضد بيشكتاش لكن لم يرتق الأمر لمفاوضات رسمية.

ومن المتوقع أن تحسم الجلسة بين ممثلي مصطفى ومسؤولي جالاتا سراي مصير اللاعب.

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي قادما من الزمالك معارا في النصف الثاني من موسم 2020-2021 قبل أن يضمه النادي التركي نهائيا.

وخاض مصطفى مع جالاتا سراي 57 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 17 هدفا وصنع خمسة آخرين.

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